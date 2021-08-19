Elektrik akımına kapılan çocuğu toprağa gömüp, sağlık ekibini beklediler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elektrik akımına kapılan çocuğu toprağa gömüp, sağlık ekibini beklediler

DHA

Elektrik akımına kapılan çocuğu toprağa gömüp, sağlık ekibini beklediler


Oktay POLAT/ ERZURUM, (DHA)- AĞRI'da, elektrik direğindeki kuş yuvasına bakmak için tırmandığında akıma kapılıp baygınlık geçiren Mert Artan'ı (9) gören çobanlar, enerjiyi atması için çocuğu toprağa gömüp, sağlık ekibinin gelmesini bekledi. Vücudunun büyük bölümü üçüncü derecede yanan Artan, "Toprağa gömdüklerini hatırlamıyorum" dedi.
Olay, 1 Ağustos'ta Taşlıçay ilçesi Balıklıgöl köyünde meydana geldi. Arkadaşlarıyla köyün biraz dışındaki tarlada oyun oynayan Mert Artan, elektrik direğinin üzerindeki kuş yuvasını gördü. Yuvada ne olduğunu merak eden çocuk, direğe tırmanmaya başladığı sırada elektrik akımına kapıldı ve yere düştü. Çevredekiler, çocuğun hareketsiz halde olduğunu gördü. Bu sırada koyun otlatan çobanlar Metin Özcan ile Yaşar Artan, çocuğun üzerindeki enerjiyi atması için kafası dışarıda kalacak şekilde, tarla fareleri tarafından açıldığını öne sürdükleri toprağa gömdü ve sağlık ekibinin gelmesini bekledi. Olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri, yapılan ilk müdahalenin ardından Mert Artan'ı ambulansla Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Artan, buradaki müdahalenin ardından da Erzurum Şehir Hastanesi'nin yanık ünitesine sevk edildi.
'TARLA FARELERİNİN AÇTIĞI ÇUKURA GÖMMÜŞLER'
Vücudunda yanık ve kırıklar bulunan Mert Artan'ın yanından ayrılmayan babası Mirze Artan, çobanların oğlunun hayatını kurtardığını belirterek, "Çocuğum akıma kapıldığında Iğdır'daydım. Minibüsle yolcu taşımacılığı yapıyorum. Yeğenim haber verdi. Geldim fakat oğlumu hastaneye götürmüşlerdi. Ağrı'ya gittim. Oradan bizi Erzurum'a sevk ettiler. Bir hafta gibi bir süre yoğun bakımda kaldı. Şimdi çok şükür durumu iyi. Oğlumun omuriliğinde çatlak var. Ciğerleri düşmeden dolayı zedelenmiş. Kafasını yere çarpmasından dolayı kafatası kırılmış ve 20'den fazla dikiş atıldı. Bu kadar kısa sürede toparlayacağını sanmıyordum. Düştüğünü çobanlar görüyor ve koşup çocuğumu toprağa gömüyor. Tarla farelerin açtığı çukurlara elleriyle kazarak koyuyorlar. Beş dakika sonra nabız atmaya başlıyor ve hayata döndürüyorlar. Çobanlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Yuvanın içini merak ettiği için direğe tırmanmak istediğini söyleyen Mert Artan ise, "Direğe birkaç basamak çıkmıştım ki elektrik çarptı. O sırada yere düştüm. Ne olduğunu hatırlamıyorum. Beni toprağa soktuklarını da hatırlamıyorum" dedi.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Oktay POLAT
2021-08-19 14:02:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydemir’den Hınıs Buluşması Aydemir: ‘Hınıslıların feraseti, milli irfanın ifadesidir’ Aydemir Hınıs’ta Gençlik istişaresine katıldı Aydemir Gençlerle Sosyal Medya düzenlemesini paylaştı
YEREL HABERLER Aydemir’den Hınıs Buluşması Aydemir: ‘Hınıslıların ...
Büyükşehir’den yeni bir kültür yatırımı daha: Erges
YEREL HABERLER Büyükşehir’den yeni bir kültür yatırımı daha: Erges
Şehit Adem Akatay’ın adı Kamerun’da yaşatılacak
YEREL HABERLER Şehit Adem Akatay’ın adı Kamerun’da yaşatılacak
Doğada kitap tahlili Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Aziziye Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri ve Gönüllü Gençler, doğada kitap tahlili yaptı
YEREL HABERLER Doğada kitap tahlili Erzurum Gençlik ve Spor İl ...
Sporcular orman yangınlarına dikkat çekti
YEREL HABERLER Sporcular orman yangınlarına dikkat çekti
Bulduğu cisme taşla vuran çocuk, patlamayla yaralandı
YEREL HABERLER Bulduğu cisme taşla vuran çocuk, patlamayla yaralandı
Ciritçinin ölümden döndüğü an
YEREL HABERLER Ciritçinin ölümden döndüğü an
ETÜ ile İl Milli Eğitim arasında iş birliği
YEREL HABERLER ETÜ ile İl Milli Eğitim arasında iş birliği
BB Erzurumspor Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER BB Erzurumspor Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Öldü sanılan çocuğu çobanlar toprağa gömerek kurtardı
YEREL HABERLER Öldü sanılan çocuğu çobanlar toprağa gömerek kurtardı
Vatandaşların sorunlarını dinlediler
YEREL HABERLER Vatandaşların sorunlarını dinlediler
Aydemir Aziziye’de AK gündemi paylaştı Milletvekili Aydemir Aziziye’nin nabzını tuttu Aydemir: ‘Önceliğimiz vatandaş memnuniyetidir’
YEREL HABERLER Aydemir Aziziye’de AK gündemi paylaştı Milletvekili ...
Savaş’a delegelerden tam destek
YEREL HABERLER Savaş’a delegelerden tam destek
Akademik Performans değerlendirme raporu ve öğretim elemanları performans puanları açıklandı
YEREL HABERLER Akademik Performans değerlendirme raporu ve öğretim ...
Narman Şehitler Barajı’nda çalışmalar aralıksız devam ediyor
YEREL HABERLER Narman Şehitler Barajı’nda çalışmalar aralıksız devam ...
DOSİAD Erzurum ekonomisini değerlendirdi
YEREL HABERLER DOSİAD Erzurum ekonomisini değerlendirdi
Erzurum’da 160 milyon yıllık keşif Türkiye’nin en eski fosil ağaçları Erzurum’da bulundu
YEREL HABERLER Erzurum’da 160 milyon yıllık keşif Türkiye’nin en ...
Aziziye Belediyesi yağışların ardından seferber oldu Başkan Orhan, sele maruz kalan mahalleleri gezdi
YEREL HABERLER Aziziye Belediyesi yağışların ardından seferber ...
Tarık Toğrul güven tazeledi
YEREL HABERLER Tarık Toğrul güven tazeledi
Çomaklı ve Güngör ailelerinin mutlu günü
YEREL HABERLER Çomaklı ve Güngör ailelerinin mutlu günü
Erzurum SGK’dan 7326 sayılı kanunla ilgili bilgilendirme toplantısı
YEREL HABERLER Erzurum SGK’dan 7326 sayılı kanunla ilgili ...
Erzurum’da dolu ve sel tarlaları vurdu
YEREL HABERLER Erzurum’da dolu ve sel tarlaları vurdu
Büyükşehir il genelinde 41 Kur’an kursu açtı
YEREL HABERLER Büyükşehir il genelinde 41 Kur’an kursu açtı
Erzurum’da vaka sayısı arttı, hastanedeki bazı servisler Covid-19 servisine dönüştürüldü Erzurum İl Sağlık Müdürü Bedir: "Vaka sayılarımız hızla yükseliyor, hastaneye yatışlar, yoğun bakımlara gidişler artıyor"
YEREL HABERLER Erzurum’da vaka sayısı arttı, hastanedeki bazı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.