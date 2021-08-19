Elektrik akımına kapılan çocuğu toprağa gömüp, sağlık ekibini beklediler



Oktay POLAT/ ERZURUM, (DHA)- AĞRI'da, elektrik direğindeki kuş yuvasına bakmak için tırmandığında akıma kapılıp baygınlık geçiren Mert Artan'ı (9) gören çobanlar, enerjiyi atması için çocuğu toprağa gömüp, sağlık ekibinin gelmesini bekledi. Vücudunun büyük bölümü üçüncü derecede yanan Artan, "Toprağa gömdüklerini hatırlamıyorum" dedi.

Olay, 1 Ağustos'ta Taşlıçay ilçesi Balıklıgöl köyünde meydana geldi. Arkadaşlarıyla köyün biraz dışındaki tarlada oyun oynayan Mert Artan, elektrik direğinin üzerindeki kuş yuvasını gördü. Yuvada ne olduğunu merak eden çocuk, direğe tırmanmaya başladığı sırada elektrik akımına kapıldı ve yere düştü. Çevredekiler, çocuğun hareketsiz halde olduğunu gördü. Bu sırada koyun otlatan çobanlar Metin Özcan ile Yaşar Artan, çocuğun üzerindeki enerjiyi atması için kafası dışarıda kalacak şekilde, tarla fareleri tarafından açıldığını öne sürdükleri toprağa gömdü ve sağlık ekibinin gelmesini bekledi. Olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri, yapılan ilk müdahalenin ardından Mert Artan'ı ambulansla Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Artan, buradaki müdahalenin ardından da Erzurum Şehir Hastanesi'nin yanık ünitesine sevk edildi.

'TARLA FARELERİNİN AÇTIĞI ÇUKURA GÖMMÜŞLER'

Vücudunda yanık ve kırıklar bulunan Mert Artan'ın yanından ayrılmayan babası Mirze Artan, çobanların oğlunun hayatını kurtardığını belirterek, "Çocuğum akıma kapıldığında Iğdır'daydım. Minibüsle yolcu taşımacılığı yapıyorum. Yeğenim haber verdi. Geldim fakat oğlumu hastaneye götürmüşlerdi. Ağrı'ya gittim. Oradan bizi Erzurum'a sevk ettiler. Bir hafta gibi bir süre yoğun bakımda kaldı. Şimdi çok şükür durumu iyi. Oğlumun omuriliğinde çatlak var. Ciğerleri düşmeden dolayı zedelenmiş. Kafasını yere çarpmasından dolayı kafatası kırılmış ve 20'den fazla dikiş atıldı. Bu kadar kısa sürede toparlayacağını sanmıyordum. Düştüğünü çobanlar görüyor ve koşup çocuğumu toprağa gömüyor. Tarla farelerin açtığı çukurlara elleriyle kazarak koyuyorlar. Beş dakika sonra nabız atmaya başlıyor ve hayata döndürüyorlar. Çobanlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yuvanın içini merak ettiği için direğe tırmanmak istediğini söyleyen Mert Artan ise, "Direğe birkaç basamak çıkmıştım ki elektrik çarptı. O sırada yere düştüm. Ne olduğunu hatırlamıyorum. Beni toprağa soktuklarını da hatırlamıyorum" dedi.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Oktay POLAT

2021-08-19 14:02:42



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