Erzurum Valisinden esnafa ilginç uyarı: “Çift doz aşısını yaptırmayan çalışan lokantada bana hizmet edemez” Erzurum’da korkutan vaka artışı, Covid-19’dan yatan hasta sayısı 300’ü aştı "Maçlara çift doz aşı yaptırmayanlar alınmayacak" Erzurum aşı oranlarında turuncu kategoriden sarı kategoriye geçti

Erzurum Covid19 aşı oranlarında turuncu kategoriden sarı kategoriye geçti. Erzurum Valisi Okay Memiş, esnafa aşı yaptırmaları konusunda ilginç bir uyarıda bulundu. Vali Memiş, “Çift doz aşısını yaptırmayan çalışan lokantada bana hizmet edemez” dedi. Öte yandan çift doz aşı yaptırmayanların stadyuma girişine izin verilmeyecek.

Erzurum Covid19 aşı oranlarında yer aldığı turuncu kategoriden yüzde 65 oranına ulaşarak sarı kategoriye geçti. Erzurum Valisi Okay Memiş, Valilikte düzenlenen toplantıda esnafa ilginç bir uyarıda bulunarak çift doz aşı yapılmayan çalışanın lokantada kendisine hizmet edemeyeceğini söyledi. Erzurumspor Kulüp Başkanı Ömer Düzgün’de toplantıda çift doz aşı yapılmayanların stada girişlerine izin verilmeyeceğini ifade etti.

Vali Memiş, “Bütün Erzurum’a teşekkür etmek isterim. Aşılamada sarı kategoriye geçtik. Yüzde 65 birinci doz aşılamayı yaparak sarı kategoriye geçtik. Bu yeterli değil tabi en kısa sürede de mavi kategoriye geçmemiz lazım. 50 yaş üzerinde ki aşılama durumumuz iyi ama biraz daha gençlere gelince aşılarda bir defans görüyoruz. Sağlık çalışanlarımız kapı kapı geziyorlar. Bazı zamanlar nezaketsiz davranışlara da maruz kalıyorlar. Buna rağmen hiç bıkmadan kapı kapı geziyorlar” diye konuştu.



“Kısırlığa dair hiçbir bilimsel veri yok”

Aşının kısırlık yaptığı muhabbetinin olduğunu belirten Vali Memiş, “Sosyal medyada da görüyoruz içlerinde doktorlarda var. Şaşırıyoruz. Kısırlığa dair hiçbir bilimsel veri yok. Tam tersine böyle bir şey olmadığına dair bilimsel veriler var” dedi.



“Yatan hasta sayısı 300’ü geçti, 27 yaşında sağlık çalışanı entübe"

Erzurum’da günlük vaka sayısı çok arttığını ifade eden Vali Memiş, “Geçen seneki sayılara yaklaştık. Hastanemizde 300’ün üzerinde yatan hastamız var. Yatan hastalarımızın yüzde 98’i aşılanmamış ya da iki doz aşısını yaptırmamış kardeşlerimiz var. Genci yaşlısı yok, 27 yaşında sağlık çalışanı entübe oldu. Rus ruleti oynamayın, insan hayatı ile Rus ruleti oynar mı? İnsan hayatı ile kumar oynar mı? Aşı yaptırmamak, hayatınızla kumar oynamaktır. Okullar açılıyor. Hiçbir öğretmen kardeşimizin aşı olmadan okula girmesini beklemiyoruz. Aşı olduktan sonra çocuklara eğitim vermelerini istiyoruz” şeklinde konuştu.



“Çift doz aşı yaptırmamış hiç kimse bana servis yapamaz”

Aşı yaptırmaları konusunda esnafı uyaran Vali Memiş, “Çift doz aşı yaptırmamış hiç kimse bana servis yapamaz, lokantaya da gitmem. İş yerleri kapılarına assın ‘Bu iş yerinde herkes aşı olmuştur’ diye. Kapıya kağıda yazıp assınlar. Bu bir güvenlik durumudur. Artık bu virüse dünyada yaşayan 8 milyarın hepsi maruz kalacak. Ya aşıyla maruz kalacaksınız ya da doğrudan virüse maruz kalacaksınız” açıklamalarında bulundu.



“Tek doz aşı yapıldım, başkan olarak maça girmekte zorlandım”

Erzurumspor Kulüp Başkanı Ömer Düzgün, “Ben iki gün önce tek doz aşımı vuruldum. Sebebi Covid oldum. İzmir Menemen’de maça girmekte bir başkan olarak zorlandım. Maça almıyorlar. Çift doz aşı yapılmayan ya da PCR testi yaptırmayanlar maça giremiyor” ifadelerine yer verdi.

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