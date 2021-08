Yakutiye Belediyesi ve ASH İl Müdürlüğü’nden çocuk hizmetleri sinerjisi

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Hakları Komitesini ziyaret ederek, çocuklarla buluştu.

ASH İl Müdürü Cemil İlbaş ve Çocuk Hakları Komite Temsilcisi Süleyman Tanas’ın hazır bulunduğu programda, İlbaş Başkan Uçar’a, Çocuk Hakları Komitesi Odasının dizayn edilmesi konusundaki desteklerinden dolayı teşekkür etti. İlbaş, çocukların psikolojik, ruhsal ve sosyal gelişimlerine katkı sunmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirterek, çocuk hakları odasıyla çocukların sosyalleşeceğini ifade etti.

Çocuk Hakları Komitesinin önemli çalışmalara imza attığını belirten İlbaş, ‘’Çocuklarımız bizim geleceğimiz, onları en iyi imkânlarla yetiştirmek en önemli görevimiz. Bu çerçevede çocuk hakları konusunda önemli etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Çocuk hakları odamızın açılışına destek veren Yakutiye Belediye Başkanımız Sayın Mahmut Uçar’a teşekkür ederiz’’ dedi.

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ise çocuklara her fırsatta destek olmaya devam edeceklerini belirterek, Erzurum’da çocuk hakları parkı açacaklarının müjdesini verdi. Çocuklarla birlikte olmaktan mutluluk duyduklarını belirten Uçar, ‘’Bugün burada çocuklarımızla olmaktan çok mutluyuz. Çocuklarımız ülkemizin geleceği, onlara her konuda destek olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Çocuk Hakları Odasının açılışına destek vermek bizim için mutluluk verici, önemli olan çocuklarımızın sosyalleşmeleri’ ’diye konuştu.

Çocuk Hakları Komite Temsilcisi Süleyman Tanas ise çocuk hakları komitesinin çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Erzurum Çocuk Hakları Komitesinin önemli çalışmalar imza attığını belirterek, şunları söyledi: ‘’Sayın Valimiz Okay Memiş Beyefendinin katılımıyla 20 Kasım Dünya Çocuk hakları kutlamaları yapıldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile ortaklaşa yaklaşık olarak 500 çocuğumuza sıfır atık projesi eğitimi verildi. 20 Kasımda TBMM Yapılan dünya çocuk hakları gününe ilimizi temsilen bir kız bir erkek çocuk katılırmıştır.’’

Konuşmaların ardından Başkan Uçar, çocuklarla sohbet ederek, çeşitli hediyeler dağıttı. Programda ayrıca Çocuk Hakları Komitesi Türk Halk Müziği korosu tarafından müzik dinletisi düzenlendi. ASH İl Müdürü İlbaş, Başkan Uçar’a çocuklar evlerinde kalan çocuklar tarafından yapılan el sanatları ürününü hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.