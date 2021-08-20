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Milletvekili Aydemir: ‘Dadaşlar hakşinastır’ Aydemir Şükrüpşa ve Sanayide alan çalışması yaptı Milletvekili Aydemir Uzunahmetlilerle istişare etti Aydemir esnafla ekonomi gündemini değerlendirdi

İHA

Milletvekili Aydemir: ‘Dadaşlar hakşinastır’ Aydemir Şükrüpşa ve Sanayide alan çalışması yaptı Milletvekili Aydemir Uzunahmetlilerle istişare etti Aydemir esnafla ekonomi gündemini değerlendirdi

AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir yaz dönemi sahada istişare çalışmalarını Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde sürdürdü. AK Parti il Başkan Yardımcısı, teşkilat başkanı Yavuz Selim Turan, AK Parti Yakutiye İlçe Başkanı Recep Aydın, Palandöken ilçe Başkanı Haktan Ömeroğlu, Aziziye İlçe Başkanı Ensar Coşkun’un yer aldığı AK Heyet ilçe merkezleri ve köylerde esnaf ve çiftçiyle buluştu.
Aydemir Gündemi Ele Aldı
AK Parti Heyetiyle Birlikte Sanayi ve Şükrüpaşa Mahallesinde esnafın nabzını tutan Milletvekili Aydemir, Nene Hatun ve Sele maruz kalan Uzunahmet Mahallelerinde incelemelerde bulundu. AK Parti Palandöken ilçe teşkilatı gündem değerlendirme toplantısına da katılan Milletvekili Aydemir, ilçe yatırım vizyonu hakkında görüşlerini paylaştı, il ve ilçe gündemine dair tespitleri değerlendirdi.
Palandöken’de Ak Gündem
AK Parti ilçe Teşkilatında Başkan Haktan Ömeroğlu ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda ilçede genel ve yerel bazdaki yatırım çalışmaları ele alındı. Covid19’la mücadele odağında ortak bilincin devamı ve vatandaş hassasiyetinin korunması, yeni eğitim ve öğretim döneminin başlama süreci toplantının diğer gündemini oluşturdu.
Aydemir Dadaşların Tespitlerini Paylaştı
Milletvekili Aydemir, AK Parti İl Başkan Yardımcısı, teşkilat başkanı Yavuz Selim Turan ve Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu ile Sanayi semtinde esnaf ve semt sakinleriyle görüştü. Esnaf işyerleri, taksi durakları ve kahvehanelerde Şükrüpaşalıların nabzını tutan heyet vatandaş taleplerini aldı, covid19’la mücadele dönemi içindeki sosyal koruma kalkanı destekleri ile ekonomik gidişatı irdeledi.
Aydemir’den Şükrüpaşa Alan Çalışması
Şükrüpaşa’daki kahvehanelerde vatandaşlarla hasbıhal eden Milletvekili Aydemir, dadaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan’a minnettarlıkları ve şükran hislerine ortak oldu. Cumhur ittifakı kaydında salgına rağmen sürdürülen yatırımların vatandaş indinde büyük memnuniyet ve gururla paylaşıldığını ifade eden Aydemir, ‘Hemşehrilerimizin gönülden kucaklayan ve dualarıyla etrafımızda doğal zırh ören tavırlarına minnettarız.’ kaydını düştü.
‘Misansen Peşinde Koşanlar Ders Alır Mı?”
Milletvekili Aydemir yaptığı değerlendirmede, ‘Yakutiye ilçe başkanımız Recep Aydın, Palandöken ilçe başkanımız Haktan Ömeroğlu ve Aziziye ilçe başkanımız Ensar Coşkun’la birlikte ziyaret ettiğimiz taksi durağında yiğit bir dadaşın hak teslimi yapan sözlerine muhatap olduk. Mizansen peşinde koşanlar ders alır mı?’ dedi.
Yakutiye ilçesi Sanayi Semtinde işyerlerine konuk olan Milletvekili Aydemir, mahalde faaliyet veren işletmeleri ziyaret ederek işadamlarının görüşlerini dinledi, öngörü ve beklentilerini kaydetti, bereket niyazında bulundu.
Aydemir Uzunahmetlileri Dinledi
Milletvekili Aydemir daha sonra sele maruz kalan Uzunahmet Mahallesinde incelemelerde bulundu. Aydemir, sel felaketi yaşayan Uzunahmet ziyaretinde taşkın koruma ve diğer tedbirlere dönük ilgililerle görüşmeler yaptı. Mahalle sakinleriyle birebir ve yüz yüze görüşme gerçekleştiren Milletvekili Aydemir geçmiş olsun temennilerini sunarak, vatandaşların istek ve beklentilerini değerlendirdi.
Aydemir Nene Hatunlularla İstişare Etti
Milletvekili Aydemir ve AK Heyetin diğer bir ziyaret adresi Milli Kahraman Nene Hatun’un adını taşıyan mahalle oldu. Mahalle içinde vatandaş görüşmesi gerçekleştiren Aydemir, köye dönük beklentileri öğrenip ilgililerle paylaştı. Nene Hatun Mahallesi sakinleri Türkiye’de baş gösteren orman yangınları ve sel felaketleri sonrasında bazı kesimlerin provakatif yaklaşımlar göstermelerine tepki vererek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a minnettarlıklarını dile getirdiler.
Ziyaretler
Yakutiye ilçe başkanı Aydın, Palandöken ilçe başkanı Ömeroğlu ve Aziziye ilçe başkanı Coşkun’la birlikte Baro başkanımız Talat Göğebakan’ı ziyaret eden Milletvekili Aydemir, rahmete göçen muhterem annesi için taziyelerini sundu. Erzurum Barosu’nun değerli ve önemli çalışmalar yürüttüğünü dile getiren Milletvekili Aydemir, Başkan Göğebakan ve Baro yöneticilerine yeni dönemde de başarılar diledi. Milletvekili Aydemir ve AK Heyet Başsavcı Hüseyin Tuncel ve Erzurum’a yeni atanan Emniyet Müdürü Levent Tuncer’i ziyaret ederek başarı temennilerini paylaştı.
Aydemir’in Değerlendirmesi
Milletvekili Aydemir alan çalışmalarında covid19’la mücadele ve korunma kapsamında ciddi bir hassasiyet içinde olunması lüzumuna işaret ederek, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulmasının yanı sıra mutlaka aşı olunması gerektiğini ifade etti. Halkı aşı olmaya davet eden Milletvekili Aydemir, ‘Erzurum Türkiye aşı haritasında mutlaka mavi kategoride yer almalıdır. Okulların açılacağı dönemin yaklaşmasıyla birlikte dadaşların bu konuda daha hassas ve dikkatli olacaklarına inanıyoruz. ‘ dedi.
‘Dadaşlar hakşinastır’
Sahadaki çalışmalarda tespit ettikleri beklenti, talep ve öngörüleri bir rapor halinde ilgili makamlara sunacakları, Ekim ayında başlayacak olan Yeni Yasama döneminde de Erzurum’u her türlü etkinlik ve çalışmada gündemde tutmayı sürdüreceklerini bildiren Milletvekili Aydemir, dadaşların Cumhur ittifakı ve AK camiaya gösterdikleri ilgi, verdikleri destek ve yürütülen sosyo ekonomik çalışmalar bazındaki hak teslimine müteşekkir olduklarını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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