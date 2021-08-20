Rektör Çomaklı’dan Başkan Yücelik’e ziyaret

ÜniversiteToplum, ÜniversiteSanayi ve ÜniversiteSTK iş birliklerini geliştirmek, ortak projeler hakkında istişarelerde bulunmak ve paydaşlar arası iletişimi güçlendirmek üzere gerçekleştirdiği ziyaretlerine devam eden Atatürk Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı bu kapsamda Erzurum Ticaret ve Sanayi Odasını (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik ile bir araya geldi.

Başkan Yücelik’in misafiri olan Rektör Çomaklı, Erzurum’da çalışmalarını sürdüren müteşebbislerin şehrin ticaret ve sanayisine önemli katkılar sağladığına vurgu yaparak, bu kuruluşları bir çatı altında toplayan ETSO’nun Atatürk Üniversitesinin en önemli paydaşlarından biri olduğuna dikkat çekti.

“Ürettiğimiz Bilgiyi Önce Şehrimizin Hizmetine Sunuyoruz”

Erzurum ve üniversitenin gelişimine katkıda bulunmak adına ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşlarla iş birliği ve dayanışma içinde olduklarını belirten Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi vizyonuyla hem şehre hem de bölgeye katma değer sağlandığını aktardı.

Rektör Çomaklı: “Hayatın hizmetinde hep ileriye ilkesiyle yolunda devam eden Atatürk Üniversitesi, bilgi üretimi ve bilginin değere dönüşmesi adına önemli çalışmalar yürütüyor. Bu bilgiyi değere dönüştürmek ise ülkelerin kalkınmasında büyük rol oynuyor. Üniversite olarak biz de ürettiğimiz bilgiyi önce şehrimizin hizmetine sunuyoruz. Gerçekleştirdiğiminiz daha önceki projelerde bilim insanlarımız ile sanayicilerimizi bir araya getirmiş, birçok ortak fikir ortaya çıkarmıştık. Hayata geçen çalışmalardan sonra ise bu projenin daha ileri seviyeye taşınması gerektiğini gördük. Bu fikirlerimizde bizlere daima destek veren ve misafirperverliğiyle de örnek bir Erzurumlu olan Lütfü Yücelik’e teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“Atatürk Üniversitesi ile Yeni Çalışmalara İmza Atacağız”

Atatürk Üniversitesinin dünya üniversiteleriyle rekabet edecek seviyede bir kurum olduğunu belirten Yücelik, bu sebeple ticaret ve sanayi anlamında daima üniversitenin bilgi birikiminden faydalanma yoluna gittiklerini söyledi.

Erzurum ve bulunduğu bölgenin kalkınması ve kendisini geleceğe hazırlaması için üniversitesanayi ortaklığının oldukça önemli olduğun vurgu yapan Yücelik sözlerine şöyle devam etti: “Atatürk Üniversitesi, kentin ve bölgenin eğitim kalitesi ile iş gücü niteliğinin yükselmesi noktasında önemli uygulamalara imza atıyor. Özellikle ÜniversiteSanayi, ÜniversiteSTK ve ÜniversiteToplum iş birliklerinde örnek olacak projelerle eğitim, istihdam ve sosyal politikalar başta olmak üzere birçok alanda ülke yükseköğretimine değer katıyor. ETSO olarak bugüne kadar birçok projede bir araya geldiğimiz Atatürk Üniversitesi ile yeni çalışmalara imza atacağız. Bu vesileyle Rektör Çomaklı’ya istişare kültürüne sunmuş olduğu katkıdan dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında kendisine ve üniversite ailesine başarılar diliyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.