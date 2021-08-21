Sel sularına kapılan işçiyi arama çalışmalarına devam ediliyor 20 gün önce yaşanan selde tünel inşaatında çalışan işçiye ulaşılmaya çalışılıyor

Erzurum’un İspir ilçesinde Çamlıkaya Mahallesi'nde bulunan HES tünelinde yaşanan sel sonrası kaybolan işçiyi arama çalışmalarına devam ediliyor.

İspir İlçesi Çamlıkaya köyünde yapımına devam edilen HES inşaatında işçi Mustafa Aksöyek sel sularına kapılarak kaybolmuştu. 400 metrelik tünel balçıkla kapanırken ekiplerin tahliye çalışmaları devam ediyor.

Erzurum Valisi Okay Memiş yaptığı açıklamada, “İspir’in Çamlıkaya köyünde HES tünelinde meydana gelen selde bir vatandaşımız kayboldu. 400 metrelik tünel. Çok büyük riskler alarak vatandaşımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Jandarma, AFAD ekipleri, Büyükşehir Belediyesi ekipleri yoğun bir çalışma yürütüyorlar. Tünelin tamamı sel sonrası balçıkla doldu. Tahliye ediyoruz. Çok zor bir iş. Çalışmalar devam ettiği sırada yaşanan ikinci bir sel ile büyük bir tehlike atlatıldı. İşçimize ulaşmak için çalışmalarımız aralıksız sürdürülüyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.