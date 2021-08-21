Eren Tozlu BB Erzurumspor’da

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BB Erzurumspor son olarak Giresunspor’da forma giyen Eren Tozlu’yu transfer etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, son olarak Giresunspor’da forma giyen 30 yaşındaki forvet Eren Tozlu’yu kadrosuna kattı. Tozlu, geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig’de Giresunspor formasıyla 30 maça çıkarken, takımına 9 gol 3 asistlik katkı sağlamıştı.

BB Erzurumspor transferi, resmi sayfasından “Erzurumspor’umuza hoş geldin Eren Tozlu” notuyla duyurdu.

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