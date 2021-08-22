Erzurum’da Temmuz ayında 17 şirket kuruldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum’da Temmuz ayında 17 şirket kuruldu

İHA

Erzurum’da Temmuz ayında 17 şirket kuruldu

TOBB 2021 Temmuz ayı kurulan ve kapanan şirket verilerini paylaştı. Erzurum’da dönemde 17 şirket, 3 kooperatif ve 10 gerçek kişi ticari işletmesi faaliyete başladı. Dönem içinde 4 şirket tasfiye işlemi gördü. Temmuz ayında 1 kooperatif, 1 küçük işletme faaliyetini durdurdu. 2020 yılı Temmuz ayında ilde 42 şirket, 6 gerçek kişi ticari işletmesi kurulmuştu.
Kurulan Şirket
TOBB verileri üzerinden DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analize göre Temmuz ayında Erzurum’da 17, KUDAKA istatistik Bölgesinde 19, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesinde 38, Doğu Anadolu Bölgesi illerinde 136 şirket kurulumu gerçekleşti. Erzurum’un kurulan şirket sayısı bölge toplamında yüzde 12,5’lik oran edindi.
Gerçek Kişi Ticari İşletmesi
DOSİAD analizlerine göre Temmuz ayında Erzurum’da 10, KUDAKA istatistik Bölgesinde 14, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesinde 25, Doğu Anadolu Bölgesi illerinde 68 gerçek kişi ticari işletmesi kurulumu gerçekleşti. Erzurum’un kurulan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı bölge toplamında yüzde 14,7’lik oran gösterdi.
Erzurum’un Kurulan Şirket Sayısı Payı
TOBB verileri üzerinden Doğu Anadolu Sanayici ve İş Adamları Derneği araştırma Merkezince yapılan hesaplamalara göre, 2021 Temmuz ayı bazında Erzurum’un kurulan şirket payı KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 89,47, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 44,73, Doğu Anadolu Bölgesinde ise yüzde 12,5 olarak belirlendi.
Doğu Anadolu Bölgesi
TOBB verilerine göre Temmuz 2021 döneminde Doğu Anadolu Bölgesinde 136 şirket, 10 kooperatif ve 68 gerçek kişi ticari işletmesi kurulumu kaydedildi. Dönemde bölgede 23 şirket, 5 kooperatif tasfiye işlemine girdi. Bölgede 21 şirket, 7 kooperatif ve 31 gerçek kişi ticari işletmesi faaliyetini noktaladı. 2020 yılı Temmuz ayında bölgede 303 şirket ve 179 gerçek kişi ticari işletmesi kurulmuştu.
Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi
DOSİAD Araştırma Merkezi analizlerine göre; Temmuz ayında Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde 38 şirket, 5 kooperatif ve 25 gerçek kişi ticari işletmesi kurulumu gerçekleştirildi. Dönemde bölgede 8 şirket, 3 kooperatif tasfiye işlemine girdi. Bölgede 2 şirket, 3 kooperatif ve 15 gerçek kişi ticari işletmesi faaliyetini durdurdu. 2020 yılı Temmuz ayında bölgede 97 şirket, 5 kooperatif ve 56 gerçek kişi ticari işletmesi kurulmuştu.
KUDAKA İstatistik Bölgesi
DOSİAD analizlerine göre; Temmuz 2021 döneminde KUDAKA İstatistik Bölgesinde 19 şirket, 3 kooperatif ve 14 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. Ay içinde 7 şirket tasfiye edildi. Bölgede 1 kooperatif ve 7 de gerçek kişi ticari işletmesi ekonomik ortamdan çekildi. 2020 yılı Temmuz ayında bölgede 60 şirket ve 23 gerçek kişi ticari işletmesi kurulmuştu.
Erzurum Bölgede 3’üncü Sırada
Erzurum Temmuz ayında da kurulan şirket sayısı bakımından Doğu Anadolu Bölgesi illeri sıralamasında 4’üncü oldu. Temmuz döneminde Van’da 22, Malatya’da 23, Elazığ’da 19, Erzurum’da 17, Bitlis’te 9, Ağrı’da 9, Bingöl’de 12, Hakkari’de 6, Erzincan’da 2, Muş’ta 6, Iğdır’da 5, Kars’ta 4, Tunceli’de 1, Ardahan’da 2 şirket kuruldu.
Kurulan Şirket Sayısı Temmuz’da Azaldı
2021 yılı Temmuz ayında kurulan şirketlerin sayısı bir önceki aya göre yüzde 29,6 azaldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2021 yılı Temmuz ayı kurulan ve kapanan şirketler istatistiklerini açıkladı. Buna göre, bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 29,6, kurulan kooperatif sayısı yüzde 6,7, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 38,7 oranında azaldı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 15,8, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 5,2 oranında azalırken, kapanan kooperatif sayısında yüzde 153,5 artış gerçekleşti.
Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34 azalış oldu. Temmuz 2021’de, Temmuz 2020’ye göre kurulan şirket sayısı yüzde 30,4, kurulan kooperatif sayısı yüzde 41,7, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 49,2 azaldı. Temmuz 2021’de, kapanan şirket sayısı 2020 yılının aynı ayına göre yüzde 31,4, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 29,4 oranında azalırken kapanan kooperatif sayısında yüzde 1.111,1 oranında artış oldu.
Temmuz 2021’de kurulan toplam 6 bin 847 şirket ve kooperatifin yüzde 84,6’sı limited şirket, yüzde 13,7’si anonim şirket, yüzde 1,6’sı ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 39,2’si İstanbul, yüzde 10,3’ü Ankara, yüzde 6,0’ı İzmir’de kuruldu. Temmuz 2021’de kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 1,1 oranında azaldı.
2021 yılında toplam 62 bin 239 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 53 bin 200 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 50,1’ini, 8 bin 190 anonim şirket ise yüzde 49,9’unu oluşturdu. Temmuz ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Haziran ayına göre yüzde 1,1 oranında azaldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) BAL VE ORGANİK TARIMDAN KAZANDIĞI PARA İLE ÖĞRENCİLERE YARDIM EDİYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAL VE ORGANİK TARIMDAN KAZANDIĞI PARA ...
Eren Tozlu BB Erzurumspor’da
YEREL HABERLER Eren Tozlu BB Erzurumspor’da
Rektör Çakmak’tan Cumhuriyet Başsavcısı Tuncel’e hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER Rektör Çakmak’tan Cumhuriyet Başsavcısı Tuncel’e ...
Sel sularına kapılan işçiyi arama çalışmalarına devam ediliyor 20 gün önce yaşanan selde tünel inşaatında çalışan işçiye ulaşılmaya çalışılıyor
YEREL HABERLER Sel sularına kapılan işçiyi arama çalışmalarına devam ...
Başkan Sekmen: “Şehitlerimizin adını daima yaşatacağız”
YEREL HABERLER Başkan Sekmen: “Şehitlerimizin adını daima ...
IDEF 2021’de iş birliği görüşmeleri yapıldı
YEREL HABERLER IDEF 2021’de iş birliği görüşmeleri yapıldı
Atatürk Üniversitesinde yüz yüze eğitim başlıyor
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesinde yüz yüze eğitim başlıyor
Mehmetçik Vakfı’na anlamlı bağış
YEREL HABERLER Mehmetçik Vakfı’na anlamlı bağış
Rektör Çomaklı’dan Başkan Yücelik’e ziyaret
YEREL HABERLER Rektör Çomaklı’dan Başkan Yücelik’e ziyaret
Milletvekili Aydemir: ‘Dadaşlar hakşinastır’ Aydemir Şükrüpşa ve Sanayide alan çalışması yaptı Milletvekili Aydemir Uzunahmetlilerle istişare etti Aydemir esnafla ekonomi gündemini değerlendirdi
YEREL HABERLER Milletvekili Aydemir: ‘Dadaşlar hakşinastır’ Aydemir ...
Kazım Karabekir Stadı, Erzurumspor taraftarına hazırlanıyor
YEREL HABERLER Kazım Karabekir Stadı, Erzurumspor taraftarına ...
Yakutiye Belediyesi ve ASH İl Müdürlüğü’nden çocuk hizmetleri sinerjisi
YEREL HABERLER Yakutiye Belediyesi ve ASH İl Müdürlüğü’nden çocuk ...
Ele geçirdikleri eroin maddesiyle ‘aşı ol’ yazıp, çağrıda bulundular Yolcu otobüsünde 7 kilo 250 gram eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Ele geçirdikleri eroin maddesiyle ‘aşı ol’ yazıp, ...
Av sezonu 21 Ağustos’ta başlıyor
YEREL HABERLER Av sezonu 21 Ağustos’ta başlıyor
Erzurum Valisinden esnafa ilginç uyarı: “Çift doz aşısını yaptırmayan çalışan lokantada bana hizmet edemez” Erzurum’da korkutan vaka artışı, Covid-19’dan yatan hasta sayısı 300’ü aştı "Maçlara çift doz aşı yaptırmayanlar alınmayacak" Erzurum aşı oranlarında turuncu kategoriden sarı kategoriye geçti
YEREL HABERLER Erzurum Valisinden esnafa ilginç uyarı: “Çift doz ...
Definecilerin spiral ile taşlarını kestiği o mekan artık turizm merkezi olacak
YEREL HABERLER Definecilerin spiral ile taşlarını kestiği o mekan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.