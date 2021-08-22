Erzurum’da güneşin masallara konu olan hali görenleri büyüledi

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Erzurum’da gün batımının geceyi kızıla boyaması kartpostallık görüntüler oluşturdu. Güneşin masallara konu olan hali görenleri büyüledi.

Erzurum’da gün batımıyla birlikte kızıla bürünen gökyüzü görsel bir şölen oluşturdu. Güneşin masallara konu olan hali kartpostallık görüntüler oluştururken görenleri ise mest etti.

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