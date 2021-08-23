Aydemir’den Tortum’un 12 mahallesinde AK buluşma Aydemir: ‘Hakkı teslim eden Dadaş vicdanına minnettarız’ Aydemir: ‘Dadaş ferasetinin emsali yok’ Aydemir: ‘Tortumlu Dadaşlar Cumhurbaşkanımıza minnettar’ Aydemir: ‘AK Hareket bir gönül seferberliğidir’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir saha çalışmaları hafta sonu etabında Tortumlu Dadaşlarla buluştu. İlçenin 12 köyüne konuk olan Milletvekili Aydemir, halkın nabzını tuttu. Gündelik yaşama dair beklentiler, uzun vadeli kırsal kalkınma yatırımları, bölgesel turizm değerleri, salgınla mücadele, kırsal kesime yönelik destekler, alt ve üstyapıya yönelik yatırım taleplerinin ele alındığı ziyaretlerde Milletvekili Aydemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gösterilen teveccüh, saygı ve muhabbet mesajlarına ortak oldu.

Tortum’un 12 Mahallesinde Ak Buluşma

AK Parti Milletvekili Aydemir, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Gülensin, AK Parti Tortum İlçe Başkanı Hasan Yazıcı, Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider, AK Parti İlçe Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleriyle ilçenin; Vişneli, Doruklu, Çakıllı, Meydanlar, Karlı, Tipili, kapıkaya, Peynirli, Ziyaretli, Alapınar, Esendurak, Tortumkale mahallerinde eşraf, kanaat önderleri ve mahalle sakinleriyle hasbıhalde bulundu.

Tortum Vişneli Ve Doruklu Ziyareti

Adını emsali olmayan vişne ağaçlarından alan Tortum Vişneli köyü ziyaretinde organik tarım, meyvecilik ve doğa turizmi odağında mahalle sakinleriyle istişarede bulunan Milletvekili Aydemir ve AK Parti Heyeti Doruklu’da tarımsal destekler, TKDK kapsamında kaydedilen hibe ve yatırım katkıları odağında bilgilendirmede bulundu.

Çakıllılardan Ak Davaya Vefa

Tortum’un bir diğer güzide yerleşim yeri olan Çakıllı’da gündem siyaset ve ekonomiydi. AK Partiye yönelik manipülasyonlar ve muhalefetçe sürdürülen iftira kampanyalarına tepki veren Çakıllılılar AK Yönetime dua ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şükran duygularını paylaştılar. Tortum Meydanlar’da salgına rağmen hız kesmeyen yatırımları gururla takip ettiklerini belirten Mahalle sakinleri, eser siyasetinin AK Parti farkı olduğunu belirterek, Cumhur ittifakını Türkiye’nin yakaladığı büyük bir şans olarak değerlendirdiler.

Karlı’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Dua

AK Heyetin diğer bir ziyaret adresi Tortum Karlı oldu. 2 bin 200 rakımda bulunan yerleşim alanında mahal sakinleriyle bir araya gelen Milletvekili Aydemir hayvancılık desteklerini anlattı, mahal sakinlerinin bu konudaki görüşlerini dinledi. Milletvekili Aydemir, ziyaret sonrasında, ‘Karlı’da Beli bükülmüş piri fani hemşehrilerimizin, Ak Sakallı büyüğümüzün Cumhurbaşkanımıza ve AK kadrolara destek ve duaları yürek ferahlatan içtenlikteydi.’ paylaşımını yaptı.

Tipili Ve Kapıkaya’da Ak Yatırım Gündemi

Tortum’un yükseklerde yer alan bir başka nadide köyü olan Tipili’de gündemi tarım ve hayvancılık oluşturdu. Mahalle sakinlerinin destekler odağındaki beklentileri AK Heyetçe tespit edildi, 2021 2023 sürecinde öngörülen program ve projeler aktarıldı. Tipili buluşması sonrasında Tortum Kapıkaya’nın konuğu olan Aydemir ve AK Parti heyeti ak kadrolara şefkatle yaklaşan dadaşlarla mülaki oldu. Kapıkayalıların beklenti ve taleplerinin de konuşulduğu istişare ziyaretinde, mahalle sakinleri heyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’a selam ve dualar eşliğinde uğurladı.

Peynirli İstişaresi

AK Heyet Tortum alan çalışması düzeyinde Peynirli’de ağırlandı. AK Parti İl yönetim kurulu üyesi Gülensin AK Parti Tortum ilçe başkanı Yazıcı, Tortum Belediye Başkanı Yiğider, AK Parti ilçe yönetim kurulu ve meclis üyelerle gerçekleştirilen ziyarette Erzurum ve Tortum kapsamındaki yatırım çalışmaları konuşuldu, ülkedeki siyasi gündem kaydında görüş alışverişi yapıldı.

Ziyaretli’de Devlet Ebed Müddet Duası

Adını Davut Baba türbesinden alan Ziyaretli’de vatandaşlarla buluşan AK Heyet, türbeyi ziyaret ederek köyün manevi havasını teneffüs etti. Mahalle sakinlerinin yerleşim alanlarına dair beklenti ve taleplerinin ele alındığı görüşmeler sonrasında heyet Merhum Abdulkerim Aydın için yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu., rahmet niyazları paylaşıldı.

Alapınarlılardan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Vefa Mesajı

Tortum Alapınar köyünü ziyaret eden AK Parti Milletvekili Aydemir ve beraberindeki AK Parti Heyeti

Alapınarlı dadaşlarla sohbet etkinliğine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK kadrolara duydukları muhabbeti paylaşan Mahal sakinlerine minnet ve saygılarını sunan Milletvekili Aydemir, ‘Durmak Yok, Yola Devam’ ilkesiyle halka hizmette sınır ve engel tanımadıklarını, bu şevk ve azmin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ufkunun eseri olduğunu ifade etti.

Esendurak’ta Turizm Sohbeti

AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir ve AK Parti Heyetinin Tortum’daki son ziyaret durakları Tortumkale ve Esendurak’tı. Tortum Turizm destinasyonunda özel bir konumu ifade eden Esendurak’ta salgına rağmen turizm alanında ortaya konan yükseliş ivmesini takdirle karşıladıklarını belirten Dadaşlar, AK Hareketi bir gönül seferberliği olarak nitelendirdiler.

Tortumkale’de Ak İktidara Şükran

İlçenin bir diğer turizm alanı Tortumkale’de iç turizmdeki gelişmelerin yanı sıra, başarıyla yürütülen terörle mücadele çalışmaları konuşuldu. 19 yıllık AK Parti iktidarının büyük bir nimet olduğunun altını çizen Tortumkaleliler, devamı için dua ve desteklerinin süreceğini not ettiler.

Milletvekili Aydemir’in Değerlendirmesi

Tortum ziyareti sonrasında paylaşımda bulunan Milletvekili Aydemir, ‘Dadaşların yüksek basireti ve emsalsiz feraseti AK Davanın hakkını teslim ediyor. Muhalefet ve bazı kesimlerce sürdürülen karalama kampanyaları, gerçekleri tersyüz eden yaklaşımları teneffürle karşılanıyor. İla’yı Kelimetullah için Devleti Ebed Müddet imanında yüreklerini buluşturan Dadaşlar yatırımları görmezden gelenlere, Büyük ve Güçlü Türkiye davasına red ve inkarla yaklaşanlara vefa ve sadakat dersi veriyor. ‘ kaydını düştü.

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