Sporculara özel okul müjdesi

ÖZDER ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında yapılan protokol gereği Erzurum’dan 20 öğrenci özel okullara kayıt yaptırdı. Yetkililer bu rakamı daha da artırmak için yoğun mesai harcıyor.

Erzurum’da karate, short track, kayak alp disiplini, snowboard ve taekwondo da 20 öğrenci kentte eğitim veren Özel Okullara kayıt yaptırdı. Özel Okullar Derneği (ÖZDER) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında yapılan protokol gereği Ulusal ve uluslararası müsabakalar ile Analig’de ilk üçe giren sporcular özel okullara kayıt yaptırabiliyor. Erzurum’da da Gençlik ve İl Müdürlüğü yetkilileri kentteki 17 özel okulla görüşme yaparak 20 sporcunun özel okullarda yüzde yüz eğitim bursu ile eğitim görmelerini sağladı. 20 sporcu özel okullara kayıt yaptırdı. Yetkililer, özel okullarda eğitim gören sporcu sayısını daha da artırmak için mesai harcıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ÖZDER arasında yapılan sporcuların özel okullarda yüzde yüz eğitim bursu ile eğitim görmelerini sağlayan protokolün başarılı sporcular için büyük fırsat olduğunu belirten Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, “Ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarılı olan öğrencilerimiz başarının karşılığını yüzde yüz eğitim bursu ile özel okullarda eğitim alarak görecek. Şu anda da ilimizde karate, short track, taekwondo, kayak alp disiplini ve snowboard branşlarında 20 başarılı sporcu özel okullarda eğitim görme fırsatı yakaladılar. Kendilerini tebrik ediyor hem spor hem de eğitim yaşamlarında başarılar diliyorum. Bu önemli protokol için Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, Milli Eğitim Bakanlığımıza ve ÖZDER yönetimine teşekkür ediyoruz” dedi.

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