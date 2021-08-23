Ulusal ve uluslararası birçok fuara katılan Atatürk Üniversitesi, 1720 Ağustos tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleşen 15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF 2021’de yer aldı.

Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Araştırma Merkezi (DAYTAM), ATA TEKNOKENT ve Atsrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) ile IDEF 2021'e katılan Atatürk Üniversitesinde, yetkililer yapılan çalışmalar hakkında ziyaretçilere bilgi verdiler.

IDEF 2021 Fuarında katılımcı firmaların ilgili departmanları ile doğrudan temas kurarak iş birliği imkânlarını konuşan üniversite birimleri, yerli ve milli teknoloji hamlesi için yapılabilecek ortak çalışmaları da planladı.

Atatürk Üniversitesinin teknolojik açıdan birçok başarıya imza atan DAYTAM, ATA TEKNOKENT ve ATASAM birimlerinin IDEF 2021'e katılımlarının memnuniyet verici olduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bu birimlerin gerçekleştirilecek ortak çalışmalarla Milli Savunma Sanayine hizmet edebilecek kapasitede olduklarını vurguladı.

Özellikle ATASAM'ın yürütücülüğünü yaptığı Türkiye'nin 2023 Vizyon Projelerinden olan Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) Projesinde sona yaklaşıldığını hatırlatan Rektör Çomaklı, projenin bitiminde Türkiye'nin adeta uzaya açılan kapısı olacağını söyledi.

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