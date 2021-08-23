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TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 2 - Bursaspor: 1

İHA

TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 2 - Bursaspor: 1

TFF 1. Lig'in 2. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor evinde Bursaspor ile karşılaştı. Müsabakadan ev sahibi ekip 21’lik skorla galip ayrıldı.

Maçtan Dakikalar
5. dakikada sağ kanatta topla buluşan Novikovas’ın sert şutunu kaleci güçlükle dışarı çeldi.
19. dakikada sol taraftan Ofosu’nun ortasında Matavz’dan önce savunma bu topu kale çizgisi üzerinden güçlükle uzaklaştırdı.
23. dakikada sol taraftan Novikovas’ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde iyi yükselen Aykut’un kafa vuruşu yandan az farkla dışarı çıktı.
33. dakikada Mustafa Yumlu’nun ters kafasında ceza yayında topla buluşan Matavz’ın plase vuruşu kalecide kaldı.
35. dakikada sol taraftan Onur’un ortasında savunmadan seken top Aykut’un eline çarptı. Hakem Kutluhan Bilgiç bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.
37. dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Emirhan’ın vuruşu üstten dışarı çıktı. Bursaspor penaltı vuruşundan yararlanamadı.
56. dakikada sağ taraftan Orhan’ın ortasında arka direkte topla buluşan Mustafa’nın sert şutu üstten dışarı çıktı.
58. dakikada sol taraftan kullanılan serbest vuruşta Novikovas ortasında Aykut Aygün’ün ters vuruşu filelerle buluştu. 10
66. dakikada Bruno’nun sağ taraftan ortasında arka direkte topla buluşan Ofosu düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 11
79. dakikada çalımlarla ilerleyen Matavz’ın sert şutunu kaleci Szumski iki hamlede kontrol etti.
86. dakikada Gökhan Alsan’ın pasında sağ çaprazda topla buluşan Novikovas’ın plase şutu ağlarla buluştu. 21

Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Gökhan Memişoğlu xx, Hüseyin Tetik xx
BB Erzurumspor: Szumski xx, Orhan xx, Mustafa Yumlu xxx, Aykut xx, Mücahit xx, Özgür xx(dk.46 Gökhan Kardeş xx), Estrela xx (Emircan dk. 68 xxx), Gökhan Alsan xx, Ahmet Canbaz xx (Eren dk. 78 xx), Novikovas xxx, Olanare x (Oltan dk. 27 xx)
Yedekler: Göktuğ, Rıdvan, Mustafa Akbaş, Güney, Celal, Cengizhan
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Bursaspor: Erhan xx, Bruno xx (Eren dk. 73 xx), Taha xx (Ozan Koç dk. 46 xx), Capan xx, Onur xx, Aykut Akgün xx, Batuhan xx (Ozan Sol dk. 89 ?), Burak xx (Tuğbey dk. 55 xx), Emirhan xx, Ofosu xxx (İsmail Yüksel dk. 89 ?), Matavz xx
Yedekler: Canberk, Kerem, Vefa, Furkan, Ufuk
Teknik Direktör: Ali Aköz
Goller: Aykut Aygün (dk. 58 k.k.), Novikovas (dk. 86) (BB Erzurumspor), Ofobu (dk. 66) (Bursaspor)
Sarı kartlar: Estrela, Aykut Demir (BB Erzurumspor), Capan, Emirhan, Tuğbey, Matavz (Bursaspor)

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