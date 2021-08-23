BB Erzurumspor - Bursaspor: 2-1

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Turgay İPEK / ERZURUM (DHA)STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç, Gökhan Memişoğlu, Hasan Hüseyin Tetik

BB. ERZURUMSOR: Jakub Szumski Aykut Demir, Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı, Mücahit Albayrak, Estrela (Dk. 69 Emircan Altıntaş), Özgür Sert (Dk. 46 Gökhan Kardeş), Gökhan Alsan, Novikovas, Ahmet Canbaz (Dk. 78 Eren Tozlu), Olanare (Dk. 27 Oltan Karakullukçu)

BURSASPOR: Erhan Erentürk Taha Altıkardeş (Dk. 46 Ozan Koç), Luka Capan, Massimo Bruno (Dk. 72 Eren Güler, Onur Atasayar, Aykut Akgün, Batuhan Kör (Dk. 89 Ozan Sol), Burak Altıparmak (Dk. 55 Tuğbey Akgün), Emirhan Aydoğan, Reagy Ofosu (Dk. 89 İsmail Yüksek), Tim Matavz

GOLLER: Dk. 58 Aykut Akgün (KK) Dk. 86 Novikovas (BB Erzurumspor) Dk. 66 Reagy Ofosu (Bursaspor)

SARI KARTLAR: Estrela, Aykut Demir (BB Erzurumspor) Luka Capan, Emirhan Aydoğan, Tuğbey Akgün, Tim Matavz (Bursaspor)TFF 1´inci Lig´in 2´nci haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kazım Karabekir Stadyumu´nda konuk ettiği Bursaspor´u 2-1 mağlup etti. Maçın son anları oynanırken stadyumun elektrikleri kesildi. Oyun yaklaşık 20 dakika süreyle durdu.5´inci dakikada Novikovas, sol ayağıyla sert vurdu, kaleci Erhan Erentürk son anda topu kornere gönderdi.

23´üncü dakikada Novikovas´ın sol kanattan kullandığı köşe atışına yükselen Aykut Demir´in kafa şutunda top kale direğinin yanından auta gitti.

33´üncü dakikada BB Erzurumspor ceza alanı önünde Burak Altıparmak´ın kafasıyla indirdiği topa Mustafa Yumlu müdahale edemedi. Ceza alanı çizgisi önünde Tim Matavz´ın dokunduğu top kaleci Jakub Szumski´de kaldı.

35´inci dakikada Bursaspor atağında Aykut Demir´in topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Kutluhan Bilgiç penaltı noktasını gösterdi.

37´nci dakikada Bursaspor kaptanı Emirhan Aydoğan, kullandığı penaltı atışında topu kale direğinin üzerinden auta gönderdi.

Öaçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

56´ncı dakikada Orhan Ovacıklı´nın ortasında Mustafa Yumlu, kale sahası önünde buluştuğu topu kale direğinin üstünden auta gönderdi.

58´inci dakikada kazanılan faul atışını Novikovas kullandı, Bursasporlu Aykut Akgün, ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi.

66´ncı dakikada Massimo Bruno´nun ortasına gelişine sert vuran Reagy Ofosu´nun şutunda, top ağlarla buluştu: 1-1.

79´uncu dakikada BB Erzurumspor yarı sahasını geçen Tim Matavz´ın sert şutunde kaleci Jakub Szumski iki hamlede topu tutabildi.

81´inci dakikada Orhan Ovacıklı´nın ortasında Oltan Karakullukçu´nun kafa şutunda top kale direğinin yanından auta gitti.

86´ncı dakikada Novikovas´ın sağ çaprazdan ceza alanına yaklaşırken sert vurdu top ağlara gitti: 2-1.

90+5'inci dakikada ani gelişen Erzurumspor atağında Novikovas, ceza alanı içindeki Eren Tozlu´ya pas çıkardı. Eren Tozlu´nun gelişine sert şutunda kaleci Erhan Erentürk topu son anda uzaklaştırdı.

Maçın son anlarında Kazım Karabekir Stadyumu´nun ışıkları söndü. Taraftarlar telefonlarının ışıklarıyla takımlarını desteklemeyi sürdürdü. Yaklaşık 20 dakikalık bekleyişin ardından elektriklerin gelmesiyle oyun yeniden başladı. Hakem Kutluhan Bilgiç, kısa süre oynattığı maçı tamamladı. Ev sahibi ekip, Bursaspor´u 2-1 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.DHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2021-08-23 21:47:50



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