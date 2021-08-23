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Bursaspor takım Antrenörü Ali Aköz, mağlup oldukları BB Erzurumspor maçının ardından, “İyi oynadığımız maçı kaybettik” dedi.

TFF 1. Lig’in ikinci haftasında Kazım Karabekir Stadyumu’nda BB. Erzurumspor’la karşılaşan Bursaspor, BB. Erzurumspor’a 21 mağlup oldu. Maçın ardından Bursaspor takım Antrenörü Ali Aköz açıklamalarda bulundu.

Bursaspor Antrenörü Ali Aköz, “İyi oynadığımız maçı kaybettik. Bu yüzden üzgünüz. Ama önümüzde çok uzun bir maraton var. Bursaspor bu ligi en üst seviyede bitirecektir” dedi.

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