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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aziziye Gençlik’te spor şöleni

İHA

Aziziye Gençlik’te spor şöleni

Erzurum GSİM Aziziye Gençlik Merkezi, gerçekleştirdiği faaliyetleri şölen havasında yaptı. Spordan sanata, resim ve fotoğraf sergisinden müzik gösterilerine birçok etkinliğe imza atan Aziziye Gençlik Merkezi alkış aldı.
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Aziziye Gençlik Merkezi, Korona virüs (Covid19) pandemisinde bile boş durmadı. Aziziye Gençlik Merkezi Müdürü Yunus Kumbasar, Gençlik Liderleri Yaser Taşkesenlioğlu, Ümran Öztürk ve Yavuz Selim Turgut ile gönüllü gençler nezaretinde gerçekleşen kurslarda başarılı olan öğrenciler spordan sanata, müzikten, fotoğraf ve resim gergisine, halk oyunlarından çalgı kurslarında öğrendiklerini şölen havasında davetlilerin beğenisine sundu. Aziziye Gençlik Merkezi Müdürlüğü kampüsünde düzenlenen gösteriler ile resim ve fotoğraf sergisi büyük ilgi gördü.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan gösterilere Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Aziziye Gençlik Merkezi Müdürü Yunus Kumbasar, Aziziye Halk Eğitim Merkezi Müdürü Harun Ilıcalı ile çok sayıda davetli ile öğrenci velileri katıldı.
Spor gösterileri nefes kesti
Aziziye Gençlik Merkezi’nde Geleneksem okçuluk, masa tenisi, taekwondo, futbol ve çim hokeyinde antrenörler nezaretinde ücretsiz spor kursları gören öğrenciler gösteri yaparak başarılarını taçlandırdılar. Halk oyunları ekibi de şölende bir gösteri yaptı. Sporcular ve halk oyunları ekibi yaptıkları gösterilerle alkış aldı.
Aziziye Gençlik Merkezi’nin ücretsiz müzik kurslarına iştirak ederek M. Tamer Alak ile Emirhan Bali yönetiminde gitar, keman ve bağlama kurslarına katılan öğrenciler minik bir konser verdi. Minik ve genç müzisyenlerin gösterisi davetlileri büyüledi. Aileler ve izleyiciler müzik grubunun gösterilerini ve konserini hayranlıkla izlerken, Türk Halk Müziği gösterisi ayakta alkışlandı. Kemanda Banu Gül, Ahmet Melikşah Mengüç, Buse Sincar, Cemre Yazıcıoğlu, Zeynep Çağlar ve Sıla Ateş yer aldı. Gitarda ise Mekke Çınar, Betül Öztürk görev yaptı. Veysel Yurtsever, Bengüsu Çoban, Yunus Kadri Turan, Zeynep Perktaş, Hayru Nisa İlçin ve Zeynep Bağcı bağlama çalan öğrenciler arasında yer aldı.
Davetlilere aşure ikramı
Resim ve fotoğraf sergisinin de yer aldığı şölende davetlilere aşure ikram edildi. Aziziye Gençlik Merkezi Müdürü Yunus Kumbasar, 4 bin 500 üyeye sahip gençlik merkezinde 300 öğrencinin düzenlenen etkinlikte yer aldığını belirterek, pandemiye rağmen fedakarlık yapan öğrencilere, kurs hocalarına, gençlik liderlerine ve gönüllü gençlere teşekkür etti. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil de, şölen havasında geçen spor ve müzik gösterileri ile resim ve fotoğraf sergisinde emeği geçenleri tebrik ederek, GSİM Gençlik Merkezleri olarak insan odaklı çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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