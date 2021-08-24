Dört nala aşıya



Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da ata sporu ciriti yaşatmak için özel müsabaka düzenleyen sporcular, maç sonrası atları ile aşı çadırına giderek Covid-19 aşısı yaptırdı. Çadır önünde atları ile tek sıraya giren ciritçiler, aşı yaptırırken halkın ilgi odağı oldu.

Yakutiye ilçesindeki cirit sahasında düzenlenen gösteri maçında Osmanlı Atlı Cirit Spor Kulübü ile Sancak Atlı Cirit Spor Kulübü karşı karşıya geldi. Seyircilerin yoğun ilgi gösterdiği müsabakanın sonunda birbirlerini tebrik eden ciritler, atlarından inmeyerek yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Şükrü Paşa Semti'nde kurulan aşı çadırına gitti. Sağlık ekibi ve vatandaşların şaşkın bakışları arasında sıraya giren ciritçiler, tek tek aşı yaptırdı. Evlerinin balkonuna çıkanlar atlarıyla aşı olamaya gelen ciritçileri merakla izledi. Kimileri de cep telefonu ile fotoğraf ve görüntü alarak bu anı ölümsüzleştirdi. Aşılama oranında Erzurum'un atlarına taktıkları mavi boncuk gibi masmavi olmasını arzuladıklarını söyleyen Sancak Atlı Spor Kulübü Başkanı Saffet Fidan, "Bugün cirit müsabakamız vardı. Ciritten sonra aşı kampanyasına katılmak istedik. Bütün sporcular ikinci doz aşılarını yaptırdı. Pandemi nedeniyle ligler başlamadı. Bizler de kendi aramızda özel müsabakalar düzenleyerek cirittin zevkini doyasıya çıkarıyoruz. Buraya bu atlarla gelerek farkındalık yaratmak istedik" diye konuştu.

Aşı çadırına atlarıyla dört nala geldiklerini söyleyen Sancak Atlı Cirit Spor Kulübü oyuncusu Lütfettin Aydınoğlu, "Bugün maçımız vardı. Kıran kırana geçti. Her iki takımda izleyenlere büyük bir zevk verdi. Dünyayı kasıp kavuran korona virüsle mücadele için başkanımız bizleri aşı olmaya getirdi. Kimi ikinci kimisi de üçüncü doz aşısını yatırdı. Herkesin aşı yaptırmasını istiyoruz. Atlarla buraya gelerek aşıya dikkat çekmek istedik sanırım bunda da başarılı olduk" dedi.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

2021-08-24 10:01:49



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.