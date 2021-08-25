Yaralı halde bulduğu baykuşu tedavi edip doğaya saldı

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Erzurum’un Uzundere ilçesinde yaralı halde bulunan baykuş tedavi edilip tekrardan doğaya salındı.

Uzundere ilçesi Cömertler Mahallesi'nde yaşayan esnaf Ayhan Er, iş yerinin hemen yanında yaralı bir baykuş gördü. Yaralı baykuşu bulunduğu yerden alarak iş yerine götüren Er, kendi imkanları ile tedavi etmeye çalıştı. Uçamayan baykuşun karnının da aç olabileceğini düşünerek önce karnını doyurdu. Er, daha sonra elindeki imkanlarla baykuşu tedavi etti. Er, 2 gün boyunca çocuğu gibi baktığı baykuşu iyileştiğine emin olduktan sonra tekrar doğaya saldı.

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