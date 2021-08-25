Başkan Karataş’tan Malazgirt Zaferi'nin 950. Yıldönümü Mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Malazgirt Zaferi’nin 950. Yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Karataş, mesajında şunları kaydetti; “Anadolu’nun milletimiz için ebedi vatan olmasını sağlayan 1071 Malazgirt Zaferi’nin 950. yıldönümünü, büyük bir gururla, geçmişimize minnet ve şükranla yaşıyoruz” dedi. 26 Ağustos, şanlı tarihimizde gurur verici mücadelenin yıl dönümü olması nedeniyle çok özel bir gündür. 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi ile Anadolu, milletimizin artık değişmez ve vazgeçilmez yurdu olmuştur.

Sultan Alparslan’ın adaletli ve hoşgörülü yönetim anlayışı ortak bir şuur ve medeniyetimizin dayandığı sağlam temelleri oluşturmuştur. Anadolu’da ayrım yapılmaksızın herkes barış ve huzur içinde yaşamıştır. Yüzyıllarca ebedî vatanımız Anadolu’da milletimizin varlık bilincinin gelecek kuşaklara taşınması sağlanmıştır.

1071’de kazanılan büyük zaferden Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna kadar aziz milletimiz aynı şuur ve kararlılıkla bu topraklarda nice şanlı zaferlere ulaşmıştır. Bugün de yine aynı şuurla milletimiz vatanına sahip çıkmaktadır. Atalarımızın bizlere miras bıraktığı değerlerle, hasletlerle birlik ve beraberlik içinde emin adımlarla geleceğe doğru ilerlemekteyiz.

Anadolu’yu yurt edinmemizi sağlayan başta Sultan Alparslan olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, şükranlarımı sunuyorum.”

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