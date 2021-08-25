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Milletvekili Aydemir: ‘Milli iradenin irfanına teslimiz’ Aydemir AK süreci anlattı, AK vizyonu paylaştı AK Heyet’ten Solakzade istişaresi

İHA

Milletvekili Aydemir: ‘Milli iradenin irfanına teslimiz’ Aydemir AK süreci anlattı, AK vizyonu paylaştı AK Heyet’ten Solakzade istişaresi

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Palandökenlilerle buluştu. Yaz dönemi saha çalışmaları düzeyinde Narman, Hınıs, Horasan, Yakutiye, Aziziye ve Tortum ilçelerinde gerçekleştirdiği AK İstişare çalışmalarını Palandöken Solakzade’de devam ettirdi. İlçenin manevi dokusunu ifade eden camilerin bulunduğu alanlarda Palandökenlilerle bir araya gelen Milletvekili Aydemir, ilçe sakinlerinin ülke, bölge ve ildeki sosyal ve ekonomik gelişmelere dönük teşhis ve tespitlerini aldı.
Gündem Ve Vatandaş Yaklaşımı
Salgın dönemindeki yaşanan sorunlar, salgının tetiklediği ve yol açtığı ekonomik problemler, devlet tarafından sürdürülen mücadele ve koruma çalışmaları, covid19’la mücadele kapsamında vatandaş yaklaşımının da ele alındığı cami önü sohbetlerinde, Palandöken ilçesi yerel ve genel ekonomik gelişme ve profili değerlendirildi.
Ak Heyet Solakzade’deydi
Milletvekili Aydemir, Palandöken ilçesindeki alan çalışmalarına AK Parti Palandöken ilçe Başkanlığını ziyaretle başladı. AK Parti İl Başkan Yardımcısı Eyüp Tavlaş, AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Altan Aslan, AK Parti ilçe Teşkilatı Yönetim Kurulu üyeleri Murat Dızman ve Savaş Çakır ile Solakzade Mahallesi Başkanı Erdal İnalcık’ın katıldığı Palandöken istişaresinde ekonomiden sosyal yaşama, Palandökenin durumu ve vizyonu etüd edildi.
Esnaf Ve Eşrafın Tespitleri
AK Parti Heyetinin ilk ziyaret adresi Solakzade oldu. Palandöken ilçesi nabzının attığı mahalde dadaşların konuğu olan Milletvekili Aydemir ve AK Parti Heyeti semt esnaf ve eşrafının taleplerini dinledi, semt vizyonuna dair beklenti ve talepleri değerlendirdi. Aşı çalışmalarının de ele alındığı istişari ziyarette, covid19’la mücadele ve bu noktadaki vatandaş hassasiyeti konuşuldu.
Dadaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Vefada Müttefik
Palandökenli Dadaşların gündeminde; tüm olumsuzluklara rağmen yatırımlara ara vermeyen, hayatın her alanında reform düzeyinde projeler gerçekleştirilen hükümete ve Cumhur ittifakına yönelik olarak muhalefet tarafından sürdürülen karalama ve ötekileştirme kampanyalarına karşı kalbi tepki, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a vefa ve sadakatte kararlılık vardı.
Salgınla Mücadelede Duyarlılık
AK Parti Milletvekili aydemir ve AK Heyet daha sonra Palandöken ilçesi Habip Baba Camisi muhitinde esnafla bir araya geldi. Ekonomik gelişmelerin iyiye doğru seyrettiğini ifade eden esnaf, salgınla mücadele duyarlılığının önemine vurgu yaparak, ‘yeniden kapanma istemiyoruz’ vurgusunda bulundu. Esnafın ortak görüşü, herkesin maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmesi, mutlaka aşı olunması, bu konudaki spekülasyonlara itibar edilmemesi yönündeydi.
Aydemir’in Değerlendirmesi
AK Parti Heyeti daha sonra Tarbasar Camisi ve hinterlandında Palandöken buluşmasını devam ettirdi, esnaf ziyaretleri gerçekleştirildi. Milletvekili Aydemir yaptığı değerlendirmede, ‘Dadaşların dünyadaki gelişmeleri an be an takip edişlerini, sahici tahlillerini ve iktisadi büyüme rakam aktarımlarını hayranlıkla dinledik. ‘ ifadesine yer verdi.
‘Biz halkın irfanına çıkar, vicdanına teslim oluruz’
‘Biz halka inmeyiz, halka, onun irfanına çıkar, vicdanına teslim oluruz. Haysiyet ve izzetiyle kaydettiği vurgulara baş eğer, kayıtlarına baş koyarız. ‘ diyen Milletvekili Aydemir, 19 yıllık AK süreci Milli iradenin hakimiyeti, vesayetçi anlayışların zihin ve yaşamdan silinmesi, halka yukardan bakanların tarihe gömülmesi dönemi olduğunu aktardı.
Ak Heyet Halkı Dinledi
AK Parti Heyetinin Solakzade Muhiti istişare çalışmasının son etabı Yıldız Camisi muhitindeki esnafla buluşmaydı. Cami önünde Semt sakinlerinin konuğu olan heyet vatandaşların nabzını tuttu, görüşlerini dinledi, tespitlerini paylaştı.
Aydemir’den 20’inci Yıl Vurgusu
Milletvekili Aydemir, ‘Bize ait ve bizi var kılan değerleri yok etmek isteyenler, halkın teneffürü, hakkın sillesi ile karşılaşırlar. 28 Şubatta da, 15 Temmuz’da da öyle olmuştur. Halkı yok sayıp Hakkı öteleyenler, milletin iradesini yok etmeye kalkanlar, bizi tanımlayan inançlarımıza karşı duranlar, Yüce Milletin kimyasını bozmaya uğraşanlar her daim zillete mahkum olmuşlardır. ‘ değerlendirmesinde bulundu.

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