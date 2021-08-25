Rektör Çomaklı: “Malazgirt zaferinin 950. Yıl dönümü kutlu olsun”

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferinin 950. yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Rektör Çomaklı mesajında şu ifadelere yer verdi: “Tarihi büyük başarılarla dolu, çağ açıp çağ kapatan Türk milleti, her zaman tarih sahnesinde önemli bir yere sahip olmuştur. Yüzyıllarca mazlumun yanında olan ve İslam’ın bayraktarlığını şerefle yerine getiren Türkİslam Ordusu geliştirdiği savaş ahlakı ile düşmanlarının bile takdirini kazanmıştır.

Türkler, Orta Asya’dan Anadolu’nun kapılarına dayandığı zaman, dost düşman herkes o kapının anahtarının Alpaslan’ın eline geçeceğini biliyordu.

“Bir mızrak başı gibi Asya’dan Anadolu’ya” uzandıklarında, yanlarında getirdikleri adalet ve hak duyguları ile hem ezilen halkın koruyucusu, hem de İslam’ın en güzel temsilcisi oldular.

Bugün Malazgirt savaşının galibiyetini kutlarken, bu büyük mücadele ile gelecek nesillere kıymetli bir kapı açmış olan aziz atalarımızın ve şehitlerimizin ruhlarının şad, mekânlarının cennet olmasını diliyoruz.”

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