Park halindeki yolcu otobüsünün freni boşaldı, önüne ne kattıysa götürdü

Erzurum’da park halindeki yolcu otobüsü freninin boşalması sonucu 600 metre sürüklendi. Boş otobüs önüne ne kattıysa götürürken, herhangi bir can kaybının yaşanmadığı kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, bugün 19.45 sıralarında Yakutiye ilçesine bağlı Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde meydana geldi. Esadaş firmasına bağlı yolcu otobüsünün şoförü olan H.N. otobüsü evinin önüne park etti. 10 dakika sonra park halindeki otobüs freni boşalması sonucu 600 metre sürüklenerek market duvarına çarparak durdu. Yolcu otobüsü sürüklendiği esnada kaldırım duvarlarına vurduktan sonra önüne kattığı elektrik direklerini söktü. Ardından hızla ilerleyen otobüs karşıdan karşıya geçmekte olan B.Y. isimli kadını teğet geçerek market ve eczanenin bulunduğu bina duvarına çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Hafif yaralanan B.Y. olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, itfaiye ekipleri otobüsü vinç yardımıyla sıkıştığı market duvarından büyük çabalar sonucu çıkardı.

Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.