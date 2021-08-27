Sri Lanka Büyükelçisi Hassen’den ETSO’ya ziyaret

Çeşitli ziyaret ve görüşmeler yapmak üzere Erzurum’a gelen Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Mohamed Rizvi Hassen, Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik ile görüştü.

Beraberinde Türk Çimento Yönetim Kurulu Başkanı ve Sri Lanka Erzurum Fahri Konsolosu Fatih Yücelik olduğu halde Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret eden Büyükelçi Mohamed Rizvi Hassen, Erzurum’da olmaktan büyük memnunluk duyduğunu belirtti. Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette ErzurumSri Lanka ekonomik işbirliği hakkında görüş alış verişinde bulunuldu.

Erzurum’un sosyoekonomik durumu ile ilgili bilgi veren Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, “Tarihi İpekyolu’nun kara bağlantısında olan Erzurum, aslında İpekyolu’nun deniz bağlantısı olan Sri Lanka’ya uzak değil. Tarihten gelen ticari bir misyona sahiptir. Dolayısıyla hem hükümetler arası, hem de özel sektör arası yapılacak görüşme ve ticari işbirliği, tarihten gelen bu misyonumuzu pekiştirecektir. Sri Lanka ile bitkisel ve hayvansal üretim, çimento, ahşap mobilya, plastik inşaat malzeme imalatı, demir çelik ürünleri üretimi alanlarında da potansiyelimiz bulunmaktadır. Sri Lanka ekonomik alanda işbirliğine hazırız” dedi.

Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Mohamed Rizvi Hassen ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Malazgirt’te düzenlenen törenlere katıldığını söyledi. Erzurum’da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Büyükelçi Hassen, “Çok güzel bir şehir. İnsanları sıcak ve samimi. Türkiye ile Sri Lanka arasında iki ülke yöneticileri arasında önemli bağlantılar kuruluyor. Bunu daha da geliştirmemiz gerekiyor. Kardeş şehirler kurarak ve üniversitelerimiz aracılığıyla bu ilişkilerimizi daha da güçlendirmeliyiz” diye konuştu.

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, ziyaretin anısına Büyükelçi Hassen’e plaket ve Oltu taşı tespih hediye etti.

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