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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrencilerden yangın kahramanlarına karanfil

İHA

Öğrencilerden yangın kahramanlarına karanfil

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ‘Biz Anadoluyuz Projesi’ kapsamında Erzurum Ağustos’un son haftasında Rize’den gelen 42 öğrenci konuğunu ağırladı. Iğdır, Kars Van, Ardahan, Artvin ve son olarak Rize ilinden gelen öğrenciler Erzurum Gençlik Spor İl Müdürlüğü Eğitim Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Şubesince dolu dolu bir programla ağırladılar.
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ‘Biz Anadoluyuz Projesi’ gönülleri birleştiren içeriğiyle sürüyor. Kars, Iğdır, Van, Ardahan, Artvin ve Rize’den gelen öğrenci grupları Erzurum misafirperverliğine uygun olarak davul zurnalarla ve halk oyunu ekiplerinin bar gösterileri eşliğinde karşılandılar. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü KYK Eğitim Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Şubesi yetkililerince karşılanan öğrenci grubu Erzurum’un tarihi ve turistik mekanları, şehir esnafı ziyaretleri, sosyal faaliyetler ile unutulmaz anılar biriktirerek 3 günlük gezinin ardından evlerine döndüler.
Erzurum’a gelen son grup Rize’den gelen 42 kişilik gruptu. Öğrenciler, gezi programı çerçevesinde önce Erzurum merkezde Atlama Kuleleri, Yakutiye Medresesi, Üç Kümbetler, Çifte Minareli Medrese, Tabyalar ve Karskapı Şehitliği gibi tarihi ve kültürel mekânları gezdirildiler. Gezinin bir gününü de Rizeli öğrenci grubu Tortum Şelalesi’nde geçirdi. Rizeli öğrencilerde önceki gruplar gibi ziyaret bölgelerinden bol bol resifler çektiler.
Yangın kahramanı itfaiyecilere karanfil
Rizeli öğrenciler gezinin son günü (Cuma), Türkiye’nin yüreğini yakan orman yangınlarında ve sel felaketlerinde görev alan Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personelini ziyaret ettiler. Ziyarette İtfaiye Şube Müdürü Muhammet Bozdemir, öğrencilere görev aldıkları yangınlar ve sel felaketindeki çalışmalarını anlattı. Ziyarette Eğitim Şube Şefi Vedat Engin, yangınlar ve sel felaket bölgelerindeki çalışmalarını tebrik amacıyla itfaiye erleri adına Muhammet Bozdemir’e plaket sundu.
İtfaiyecilere karanfil
Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli Antalya, Marmaris’teki orman yangınları ile Sinop, Kastamonu’yu vuran sel felaketinde de söndürme ve kurtarma çalışmalarına katılmıştı. Rizeli öğrenciler, yangın ve selde fedakâra ne görev yapan yangın ve sel kahramanlarının tümü için Erzurum İtfaiye Müdürlüğü personeline karanfil verdiler. İtfaiye personeli “Böyle bir şey beklemiyorduk. Çok mutlu olduk. Öğrenci kardeşlerimiz yüzümüzü güldürdüler.” Dediler.
Rizeli öğrenciler son olarak Aziziye ilçesi Ilıca mahallesinde şehit yakınlarını ziyaret ettiler. Aziziye Sosyal Hizmet Merkezinde Şehit Kurban Hatun’un abisi Haşim Hatun ve sivil şehit Harun İbişoğlu’nun annesi Aysel İbişoğlu ve Mehmet İbişoğlu ile bir araya gelen öğrenciler, ailelerinden şehitlerin şehadet öykülerini dinlediler. Öğrenciler, şehit ailelerine çiçek ve çikolata hediye ettiler.
Yüz akıyla tamamladık
Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, “Gençlik ve Spor Bakanımıza proje için teşekkür ediyoruz. Erzurum olarak 6 şehrimizin çocuklarını ağırladık. Anne babaları için evlatları nasılsa Eğitim Şube yönetici ve personelimiz aynı hassasiyetle misafir çocuklarımıza ilgi alaka gösterdiler. Erzurum’un ilk başka gezilmesi gereken tarihi ve turistik mekanlarını gezdirip, onlara bilgiler verildi. “Biz Anadoluyuz Projesi”nin özünde kardeşliğin geliştirilmesine katkı yaptığını gördük. Bütün misafirlerimiz Erzurum’dan çok etkilenerek gidiyorlar. Bunda Eğitim Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Şubesi personelinin payı büyük. Emeği geçen arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Yüzümüzün akıyla bir projeyi tamamladık. Rizeli çocuklarımızda mutlu olarak Erzurum’dan ayrılarak evlerine döndüler.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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