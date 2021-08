Atatürk Üniversitesi’nden Eczacılık ve Dişçilik alanında büyük başarı

Yeni YÖK vizyonu doğrultusunda yürütülen Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi ile istikrarlı yükselişini sürdüren Atatürk Üniversitesi, Shangai Ranking tarafından yapılan dünya üniversitelerinin akademik sıralamasında Eczacılık Bilimleri alanında Türkiye’den sıralamaya giren tek üniversite oldu. Ayrıca Dişçilik alanında da dünya sıralamasına girmeyi başaran Atatürk Üniversitesi, Türkiye üniversiteleri arasında Ankara Üniversitesi ile birlikte 3. sırada yer aldı.

Eczacılık ve Eczacılık Bilimleri alanında ülkemiz üniversiteleri arasında dünya sıralamasına giren tek üniversite olan Atatürk Üniversitesi, dünya üniversiteleri arasında 301400 bandında yer alarak Türkiye’yi bu alanda temsil eden tek üniversite oldu.

Dişçilik ve Ağız Bilimleri alanında ise Ege ve İstanbul Üniversitelerinin ardından, Ankara Üniversitesi ile üçüncülüğü paylaşan Atatürk Üniversitesi, bu alanda ise kendine 201300 bandında yer buldu.

“Bilimsel Alandaki İstikrarlı İlerleyişimiz Devam Edecek”

Atatürk Üniversitesinin sağlık bilimleri alanında yakalanan uluslararası başarılarına bir yenisini eklediğini belirten Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, insanlığa fayda sağlayan bilimsel çalışmalara kurum olarak devam edeceklerini söyledi.

Rektör Çomaklı, “Toplumun sürdürülebilir kalkınması adına gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmalarımızın dünyanın saygın uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşları tarafından değerlendirilip takdir edilmesi bizleri hem motive ediyor hem de gururlandırıyor. Bilimsel alandaki istikrarlı ilerleyişinin yanı sıra, topluma hizmeti merkeze alan çalışmalarıyla da adından söz ettirmeyi başaran üniversitemiz, dünyanın en saygın ve en nitelikli üniversitelerinden biri olduğunu kanıtlıyor” dedi.

Prof. Dr. Ömer Çomaklı, elde edilen başarıda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Shangai Ranking, Academic Ranking Of World Universities (ARWU) nedir?

Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralaması (ARWU) 2003 yılının Haziran ayında Shanghai Jiao Tong University, Graduate School of Education, Center for WorldClass Universities (CWCU) tarafından ilk kez yayınlandı. 2009 yılında ise söz konusu dünya sıralamalarının telif ve yayıncılık hakları Çin merkezli bağımsız derecelendirme kuruluşu olan ShanghaiRanking Consultancy tarafından alındı. Herhangi bir üniversite ya da devlet kurumu ile bağı bulunmayan şirket, söz konusu sıralamaları, alanlarda yapılan yayınlar ve başarıların esas alındığı 6 farklı endeks üzerinden yapıyor.

