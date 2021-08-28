Erzurum İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz’ın veda mesajı

Erzurum İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz bir veda mesajı yayınladı. Tuğgeneral Gemalmaz mesajında; 'Burada görev yapmanın herkese nasip olmayacağını dile getirmek isterim' dedi.

Tuğgeneralliğe terfi ettirilen Erzurum İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz Muğla İl Jandarma Komutanlığına atandı.

Tuğgeneral Ali Gemalmaz mesajında; “Aziz Erzurumlular, Sevgili Dadaşlar, ilimizin değerli yöneticileri Kahraman silah arkadaşlarım; Kahramanlar diyarı Erzurum’dan bugün itibariyle ayrılıyorum. Sözlerime başlamadan önce, burada görev yapmanın herkese nasip olmayacağını dile getirmek isterim. Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı il olan Anadolu’nun yıkılmaz kalesi Erzurum’da, hizmet etmenin gururunu yaşıyorum. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Muğla İl Jandarma Komutanı olarak atandım. Görev yaptığım iki yıl süresince emniyet ve asayişin sağlanmasında büyük desteğini gördüğüm başta Sayın Valim, Kolordu ve Garnizon Komutanım, Büyükşehir Belediye Başkanım ve Bölge Komutanım olmak üzere Erzurumlu hemşerilerime, huzur ve ahenk içerisinde çalıştığım tüm kamu kurum kuruluş yöneticileri ve personeline, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı personeli silah arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

Yüreği Güzel Erzurumlu hemşerilerim; Başta Şehit ailelerimiz olmak üzere hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.”

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