Freni boşalan otobüs markete girdi, kadın son anda kurtuldu

Oktay POLAT/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da park halindeyken freni boşalan otobüs yokuş aşağı inip 5 katlı apartmanın girişindeki marketin duvarına çarptı. Marketin önünde yürüyen B.Y. adlı kadın, otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kaza, dün akşam saatlerinde Yakutiye ilçesi Hilalkent semtinde meydana geldi. Park halindeyken freni boşalan yolcu otobüsü, aşağıya doğru hareket edip yolun sağındaki 5 katlı bir apartmanın girişinde bulunan marketin duvarına çarptı. Bu sırada marketin önünde yürüyen B.Y., otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Marketten fırlayan cam parçaları kadının yüzüne isabet etti. B.Y., kaldırıldığı hastanede müdahale edildi. Otobüs ise vinç ile bölgeden çekildi.

Bu arada kaza anı güvenlik iş yerlerinin kameralarına yansıdı. Görüntülerde, elinde cep telefonuyla yürüyen B.Y.'nin otobüsün altında kalmaktan kurtulduğu görüldü.

Marketin sorumlusu Erkan Demir, "Kaza sırasında markette değildim, duyunca koşarak geldim. Yukarıda yolun karşı tarafında park halindeki otobüsün freni boşalıyor galiba, refüje çarparak yolun karşı tarafına geçiyor. Önünde bulunan elektrik direklerini, lambaları devirerek eczane ve bizim mağazamızın kolonuna çarpıyor. Olayı güvenlik kameralarından izledim olayı. Çocukların kaçışmaları ardından da bir toz bulutu bizim marketin önünde ve bir kadın da ölümün kıyısından dönüyor" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Oktay POLAT

2021-08-28 11:27:55



