Erzurum’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

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Erzurum’un Oltu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, dün akşam 23.00 sıralarında Oltu'nun Ballıca köyü kavşağında Aras Kurt idaresindeki motosiklet ile Y.Y. yönetimindeki 06 BG 9881 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Aras Kurt motosiklet ile metrelerce sürüklendi. Olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi ve çok sayıda ekip yönlendirildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 31 yaşındaki Kurt’un hayatını kaybettiği belirlendi. Kurt’un cenazesi cumhuriyet savcısı tarafından yapılan otopsinin ardından Oltu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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