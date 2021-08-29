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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ÇOKAP’tan sel afatından zarar görenlere konteyner desteği

İHA

ÇOKAP’tan sel afatından zarar görenlere konteyner desteği

Çoruh Havzası Kalkınma Birliği sel afetinden zarar gören Artvin’in ilçelerine konteyner desteğinde bulundu.
Oltu Belediye Başkanı ve Çoruh Havzası Kalkınma Birliği Başkanı Necmettin Taşçı, Başkan Yardımcısı Baki Parlak ve Belediye Meclis üyeleri Temel Demir, Mustafa Doğan ile birlikte afetten zarar gören komşu belediyelerin yardımına koştu. Yusufeli, Arhavi, Murgul, Borçka, Kemalpaşa ve Hopa belediyelerinin ihtiyacı doğrultusunda elini taşını altına koyan Oltu Belediye Başkanı ve Çoruh Havzası Kalkınma Birliği Başkanı Necmettin Taşçı, komşularının yaralarını sarmak için afet bölgesine giderek konteyner dağıttı.
Afatın yaşandığı ilçelerde birer birer dolaşan Başkan Taşçı, birlik ve beraberlik mesajı verirken Artvin ve komşu belediyelere Oltu halkının selamını ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Taşçı, “Artvin ve ilçelerinde bizleri çok iyi karşıladılar. Oltu adına çok teşekkür ederim. ÇOKAP Birliği Başkanı olarak malum 22 Ağustos’ta yaşanan afattan dolayı Artvin ve ilçelerini dolaşarak hem onlara geçmiş olsun dileklerimizi ileterek onların temizlik konusundaki ihtiyaçları doğrultusunda çöp konteynerlerini her ilçeye dağılımını yapıyoruz. Kendi encümen arkadaşlarımla buradayız. Oltu Belediyesi olarak komşu belediyelerimizin her zaman yanlarındayız, her türlü desteğimizi vereceğiz” dedi.
Sel afatından zarar gören İlçe Belediye Başkanları, “Oltu ve ÇOKAP bizleri bu zor günlerimizde yalnız bırakmadığı için Necmettin Taşçı başkanımıza sonsuz teşekkür ederiz” dediler.

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