Vali Okay Memiş’in 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajı

Erzurum Valisi Okay Memiş 30 Ağustos Zafer Bayramı yıldönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Vali Memiş mesajında şunları kaydetti; ‘’Milletimizin bağımsızlık uğruna gösterdiği azim ve kararlılığın tüm dünyaya ilan edildiği büyük zaferin 99. yıldönümünü milletçe kutlamanın mutluluk ve heyecanını yaşıyoruz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, 26 Ağustos'ta başlayan ve 30 Ağustos 1922'de tarihe altın harflerle yazılmış eşsiz bir zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muhaberesi ile vatan topraklarımız kurtarılmış, Türk Milleti hürriyet ve bağımsızlık içinde yaşama onuruna kavuşmuştur.

Milletimiz bu zaferle, milli hâkimiyet, birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde, kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere, tüm mazlum halklara örnek teşkil edecek biçimde unutulmayacak bir ders vermiş; hiçbir şekilde bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini, sonsuza kadar var olacağını tüm dünyaya kabul ettirmiştir.

Milletçe sahip olduğumuz vatan sevgisi ve bağımsızlığımız her zaman olduğu gibi bugünde, Mehmetçiğimizin kahramanlık ve cesaretinde vücut bulmaktadır. Bu Zafer, bizlere destan yazan kahraman ordumuzun, yüce milletimize unutulmaz ve şerefli bir armağandır. Gücünü ve bekasını, inancından, birlik, beraberlik ve kardeşliğinden alan milletimizin tarih boyunca yüce değerler etrafında oluşturduğu bu kenetlenmenin, bundan sonra da karşılaşacağımız her türlü felaketi aynı ruh ve heyecanla, birlik ve beraberliğimiz sayesinde aşacağımıza yürekten inanıyorum. Öte yandan; “Ordumuz; hayat ve haysiyet mücadelesinde milletin ve milletin gayelerinin yegâne dayanağıdır” sözleriyle Mustafa Kemal Atatürk Şanlı Türk Ordumuzun, Milletimizin varlığının temel yapı taşı olduğunu belirtmiştir.

Tarihimizin önemli dönüm noktalarından birisi olan ve her safhası eşsiz kahramanlık destanlarıyla dolu, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi de ulusumuzun tarihine yön veren önemli savaşlardan birisi olmuş ve bu zaferle milletimizin bağımsız ve özgür yaşama iradesi tüm dünyaya gösterilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti devleti, Milletiyle bölünmez bir bütündür, Türk Milleti, milli birlik ve beraberlik şuuru içinde, sonsuza kadar ilelebet hür ve bağımsız yaşayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, bu şanlı zaferi bize yaşatan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve ahirete intikal etmiş kahraman gazilerimizi şükran, minnet ve rahmetle anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutluyorum.’’

