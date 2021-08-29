TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 1 - Bandırmaspor: 0

TFF 1. Lig'in 3. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor evinde Bandırmaspor ile karşılaştı. Müsabakadan ev sahibi ekip 10’lık skorla galip ayrıldı.
Maçtan Dakikalar:
13. dakikada sağ taraftan Estrela’nın ortasında arka direkte topla buluşan Ahmet’in şutu yandan dışarı çıktı.
15. dakikada sağ taraftan Orhan’ın ortasında Oltan’ın kafa vuruşunu kaleci güçlükle dışarı çeldi.
40. dakikada ceza sahasında yaşanan karambol sonrası topu önünde bulan Landel’in şutu yandan dışarı çıktı.
68. dakikada sağ taraftan Levent’in ortasında arka direkte topla buluşan Keny’nin şutunu kaleci güçlükle çıkardı.
70. dakikada Akabuaze’nin soldan ortasında ceza alanında iyi yükselen Doğan’ın kafası üstten dışarı çıktı.
84. dakikada Gökhan’ın ortasında Mustafa Yumlu arka direkte kafayla havalandırdı. Ceza sahasında topla buluşan Mustafa Akbaş düzgün bir kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu. 10
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Cihan Aydın xx, Cem Özbay xx, Özcan Sultanoğlu xx
BB Erzurumspor: Szumski xx, Orhan xx, Mustafa Yumlu xx, Aykut Demir xx (Eren dk. 69 xx), Mücahit Albayrak xx, Estrela xx, Mustafa Akbaş xxx, Gökhan Alsan xx (Gökhan Kardeş dk. 90 ?), Ahmet Canbaz xx (Emircan dk. 46 xx), Novikovas xxx, Oltan xx (Özgür dk. 77 xx)
Yedekler: Göktuğ, Rıdvan, Güney, Celal, Cengizhan, Rosheuvel
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci xx, Levent xx, Allyson xx, Lokman xx, Caner xx, Mulumba xx, Akabueze xx (Manaj dk. 81 ?), Landel xx, Burak xx (Gökay dk. 60 xx), Keny xx
Yedekler: Veysel, Alpay, Aygün, Bilal Ceylan, Süleyman, Adeede
Teknik Direktör: Mustafa Gürsel
Gol: Mustafa Akbaş (dk. 84) (BB Erzurumspor)
Sarı kartlar: Aykut, Novikovas, Orhan, Mücahit (BB Erzurumspor)
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