BB Erzurumspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1-0

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Turgay İPEK / ERZURUM,(DHA)-STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Cihan Aydın, Cem Özbay, Özcan Sultanoğlu

BB. ERZURUMSPOR: Jakub SzumskiOrhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Aykut Demir (Dk. 69. Eren Tozlu), Mücahit Albayrak, Estrela, Mustafa Akbaş, Gökhan Alsan (Dk. 89 Gökhan Kardeş), Ahmet Canbaz (Dk. 46 Emircan Altıntaş), Novikovas, Oltan Karakullukçu (Dk. 77 Özgür Sert)

R.H. BANDIRMASPOR: Gökhan DeğirmenciLevent Ayçiçek, Allyson, Lokman Gör, Caner Cavlan, Mulumba, Akabueze (Dk. 82 Manaj), Doğancan Davas, Landel, Burak Süleyman (Dk.60 Gökay Güney), Keny

GOL: Dk. 84 Mustafa Akbaş (BB Erzurumspor)

SARI KARTLAR: Aykut Demir, Novikovas, Orhan Ovavcıklı, Mücahit Albayrak (BB Erzurumspor)TFF 1'nci Lig'in 3'üncü haftaasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 84'üncü dakikada Mustafa Akbaş'ın attığı golle 1-0 mağlup etti.13'üncü dakikada ani gelişen Erzurumspor atağında sağ kanatta topla buluşan Estrela, ortasını yaptı. Ahmet Canbaz'ın şutunda top auta gitti.

15'inci dakikada sağ kanattan gelişen Erzurumspor atağında Orhan Ovacıklı ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Oltan'ın kafa vuruşunda kaleci Gökhan Değirmenci, topu son anda kornere tokatladı.

40'ıncı dakikada Bandırmaspor atağında Jakub Szumski'nin yumrukladığı topu önünde bulan Landel'in şutu az farkla auta gitti.

Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

51'inci dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Akabueze'nin sert şutunda top kaleci Jakub Szumski'de kaldı.

68'inci dakikada Akabueze'nin yerden ortasında topla buluşan Levent Ayçiçek, pasını ceza sahasındaki Keny'e verdi. Bu oyuncunun şutunda kaleci Jakub Szumski gole izin vermedi.

71'inci dakikada Doğancan'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Akabueze'nin sert şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

84'üncü dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Gökhan Alsan'ın ortasında Mustafa Yumlu kafayla içeri çevirdi. Ceza sahası içinde Mustafa Akbaş'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

90+6'ncı dakikada ev sahibi ekip, Caner Cavlan ile bir gol daha buldu ancak ağlara giden top, ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve BB Erzurumspor, sahasında Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti.DHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

2021-08-29 21:29:37



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