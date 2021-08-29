BB Erzurumspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1-0

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BB Erzurumspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1-0

DHA

BB Erzurumspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1-0


Turgay İPEK / ERZURUM,(DHA)-STAT: Kazım Karabekir
HAKEMLER: Cihan Aydın, Cem Özbay, Özcan Sultanoğlu
BB. ERZURUMSPOR: Jakub SzumskiOrhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Aykut Demir (Dk. 69. Eren Tozlu), Mücahit Albayrak, Estrela, Mustafa Akbaş, Gökhan Alsan (Dk. 89 Gökhan Kardeş), Ahmet Canbaz (Dk. 46 Emircan Altıntaş), Novikovas, Oltan Karakullukçu (Dk. 77 Özgür Sert)
R.H. BANDIRMASPOR: Gökhan DeğirmenciLevent Ayçiçek, Allyson, Lokman Gör, Caner Cavlan, Mulumba, Akabueze (Dk. 82 Manaj), Doğancan Davas, Landel, Burak Süleyman (Dk.60 Gökay Güney), Keny
GOL: Dk. 84 Mustafa Akbaş (BB Erzurumspor)
SARI KARTLAR: Aykut Demir, Novikovas, Orhan Ovavcıklı, Mücahit Albayrak (BB Erzurumspor)TFF 1'nci Lig'in 3'üncü haftaasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 84'üncü dakikada Mustafa Akbaş'ın attığı golle 1-0 mağlup etti.13'üncü dakikada ani gelişen Erzurumspor atağında sağ kanatta topla buluşan Estrela, ortasını yaptı. Ahmet Canbaz'ın şutunda top auta gitti. 
15'inci dakikada sağ kanattan gelişen Erzurumspor atağında Orhan Ovacıklı ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Oltan'ın kafa vuruşunda kaleci Gökhan Değirmenci, topu son anda kornere tokatladı. 
40'ıncı dakikada Bandırmaspor atağında Jakub Szumski'nin yumrukladığı topu önünde bulan Landel'in şutu az farkla auta gitti.
Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
51'inci dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Akabueze'nin sert şutunda top kaleci Jakub Szumski'de kaldı.
68'inci dakikada Akabueze'nin yerden ortasında topla buluşan Levent Ayçiçek, pasını ceza sahasındaki Keny'e verdi. Bu oyuncunun şutunda kaleci Jakub Szumski gole izin vermedi.
71'inci dakikada Doğancan'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Akabueze'nin sert şutunda meşin yuvarlak auta gitti. 
84'üncü dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Gökhan Alsan'ın ortasında Mustafa Yumlu kafayla içeri çevirdi. Ceza sahası içinde Mustafa Akbaş'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.
90+6'ncı dakikada ev sahibi ekip, Caner Cavlan ile bir gol daha buldu ancak ağlara giden top, ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı. 
Karşılaşmada başka gol olmadı ve BB Erzurumspor, sahasında Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti.DHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2021-08-29 21:29:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

BB Erzurumspor- Royal Hastanesi Bandırmaspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER BB Erzurumspor- Royal Hastanesi Bandırmaspor (EK ...
TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 1 - Bandırmaspor: 0
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 1 - Bandırmaspor: 0
BB Erzurumspor- Royal Hastanesi Bandırmaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER BB Erzurumspor- Royal Hastanesi Bandırmaspor ...
Vali Okay Memiş’in 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajı
YEREL HABERLER Vali Okay Memiş’in 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama ...
Başkan Oral’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Oral’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Rahvan atlar tozu dumana kattı; yarışlar heyecanla izlendi
YEREL HABERLER Rahvan atlar tozu dumana kattı; yarışlar heyecanla ...
Rahvan at yarışları nefes kesti
YEREL HABERLER Rahvan at yarışları nefes kesti
ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik: “30 Ağustos, varoluş mücadelemizin nişanesidir”
YEREL HABERLER ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik: “30 Ağustos, ...
Vali Memiş: “30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun“
YEREL HABERLER Vali Memiş: “30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun“
MHP İl Başkanı Karataş’tan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması
YEREL HABERLER MHP İl Başkanı Karataş’tan 30 Ağustos Zafer Bayramı ...
Öz: “30 Ağustos bir destandır”
YEREL HABERLER Öz: “30 Ağustos bir destandır”
ÇOKAP’tan sel afatından zarar görenlere konteyner desteği
YEREL HABERLER ÇOKAP’tan sel afatından zarar görenlere konteyner ...
Başkan Taşçı, AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş’a Oltu taşı tespih hediye etti
YEREL HABERLER Başkan Taşçı, AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş’a ...
Motosikletlinin ölümüne neden olan sürücüden 'ani dönüş' iddiası
YEREL HABERLER Motosikletlinin ölümüne neden olan sürücüden 'ani ...
Oltu’da kurt dehşeti: 40 koyunu telef etti, 6 koyunu yaraladı
YEREL HABERLER Oltu’da kurt dehşeti: 40 koyunu telef etti, 6 koyunu ...
Erzurum’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
YEREL HABERLER Erzurum’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Mobilya mağazasının açılışında mankenler boy gösterdi, açılışı Ivana Sert yaptı
YEREL HABERLER Mobilya mağazasının açılışında mankenler boy ...
Kurt ağıla girdi; 40 koyun öldü, 6 koyun yaralı
YEREL HABERLER Kurt ağıla girdi; 40 koyun öldü, 6 koyun yaralı
Büyükşehir’in yeni yatırımları Hilalkent Kültür Merkezi ve Parkı hizmete açıldı
YEREL HABERLER Büyükşehir’in yeni yatırımları Hilalkent Kültür ...
Vali Okay Memiş, Sri Lanka Büyükelçisini ağırladı
YEREL HABERLER Vali Okay Memiş, Sri Lanka Büyükelçisini ağırladı
Freni boşalan otobüs markete girdi, kadın son anda kurtuldu
YEREL HABERLER Freni boşalan otobüs markete girdi, kadın son anda ...
Çocuklarınızın sağlığını tehlikeye atmayın Başkan Karaca, öğrenci velilerini uyardı “Markası ve menşei belli olmayan okul araç ve gereçlerini almayın”
YEREL HABERLER Çocuklarınızın sağlığını tehlikeye atmayın Başkan ...
Erzurum İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz’ın veda mesajı
YEREL HABERLER Erzurum İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali ...
Polat’tan iş kadınlarına tam destek
YEREL HABERLER Polat’tan iş kadınlarına tam destek

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.