Atatürk Üniversitesi’nden öğrencilere online konser

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Atatürk Üniversitesi, pandemi süreci nedeniyle evde kalan öğrencilerine online konser düzenledi.

Pandemi süreci nedeniyle evde kalan öğrenciler ve tercih yapan üniversite adaylarına tanıtım yapmak amacıyla Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından hazırlanan konserler, Youtube üzerinden canlı sunuldu. Konserlerin çekimleri ve montajı Atatürk Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörlüğü tarafından yapılırken, canlı konserler dinleyenler tarafından büyük beğeni aldı.

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