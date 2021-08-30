Gözütok’un 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Doğu Anadolu Koordinatör Şube Başkanı İbrahim Gözütok, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

"Kahraman Türk ordusunun, 26 Ağustos günü başlayıp 30 Ağustos günü zafere ulaştığı Büyük Taarruz Meydan Muharebesi, Cumhuriyetimizin kuruluşunun en önemli aşamalarındandır" diyen Gözütok, “Canlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyorum” dedi.

Kutlama mesajında “30 Ağustos 1922'de kazanılan zafer Türk Milleti'nin yeniden dirilişidir” ifadesini kullanan Gözütok, 30 Ağustos'un, Türk tarihinin şanlı zaferlerinden biri olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

Tarihin altın sayfalarında yerini alan ve bağımsız yaşamak isteyen birçok millete de yol gösteren Kurtuluş Savaşı, Türk milletinin ordusu ile birlikte Başkomutan Atatürk’ün önderliğinde, silah arkadaşlarının büyük azim ve gayretiyle yazdığı kahramanlık destanıdır. Türk Milleti, 30 Ağustos Büyük Zaferi ile insanlığa, insanca yaşamanın ancak özgür, bağımsız ve egemen bir millet olmakla gerçekleşebileceğinin en güzel örneğini verirken, bu uğurda her türlü özveriye katlanmaya daima hazır olduğunu da ilan etmiştir. Ve bu zafer göstermiştir ki, küllerinden doğan ulusumuz, zalimlere asla boyun eğmeyecek, sonsuza dek bağımsız ve bir arada yaşayacaktır.

Onurla, kıvançla yıl dönümünü kutladığımız 30 Ağustos Zaferi'nin kazanılmasında en önemli etken Türk Milleti'nin kendisine olan güveni ve inancıdır. Bağımsızlığımızın ölümsüz bir anıtı olan bu zafer, Türk Milleti kudret ve kahramanlığının bir göstergesi olmakla kalmamış birlik ve beraberliğimizin ne kadar büyük ve sarsılmaz olduğunu da ortaya koymuştur.

Bu toprakları kanlarıyla sulayan vatan evlatlarına layık olmanın inancı ve gayreti ile milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, canlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyorum.”

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