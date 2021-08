Kuzeyde MHP rüzgarı esti

MHP Genel Başkan Yardımcı Erzurum Milletvekili Prof.Dr. Kamil Aydın ve MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Narman, Oltu ve Aşkale ilçelerine çıkarma yaptı. Bir dizi gezi ve ziyaretler gerçekleştiren Kamil Adyın ve Naim Karataş vatandaşlarla bir araya geldiler.

Her fırsatta vatandaşlarla ve esnaflarla bir araya gelmeye devam eden MHP Erzurum yönetimi iki günde üç ilçeyi ziyaret ederek sorunları yerinde dinledi. Ziyarete katılan ve gündeme dair konuları da esnafla masaya yatıran MHP Genel Başkan Yardımcı Erzurum Milletvekili Prof.Dr. Kamil Aydın, birlikberaberlik ruhuna ve güçlenerek ileri sıçrayan Türkiye modelinin güvenirliliğine işaret etti. Salgın sürecinin devlet ciddiyetiyle yürütüldüğüne ve ekonomik kalkınmanın net şekilde hissedilmeye başlandığına değinen Aydın, “ülkemize nifak tohumları atmaya çalışanların çamura battığını herkes görebiliyor. Bizler büyüyen Türkiye’nin destekçileri olmaya, bağımsızlığımızın sembolü olan bayrağımızı korumaya devam edeceğiz. Bu hususta zerre geri adım atmayacağımızı bütün dünya görüyor artık. Bizlere düşen, vatanımızı muhafaza etmek ve daha iyi gelecek için var gücümüzle çalışmaktır” ifadelerine yer verdi.

“Cumhur İttifakı oyunları altüst etmeye devam edecek”

Yersiz tartışmaların gündemde yer edinemeyeceğine ve Cumhur İttifakının ülke menfaatleri gereği emin adımlarla çalışmalarını sürdüreceğine işaret eden MHP Genel Başkan Yardımcı Erzurum Milletvekili Prof.Dr. Kamil Aydın, “cumhur ittifakı olarak ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde görüyoruz. Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli Bey’in “Cumhur İttifakı, milletimizin ruh kökünden doğmuş, kutlu iradesiyle doğrulmuş, istikbal ve istiklal hedefleriyle devleşmiş Türkiye'nin güvencesi, milli bekamızın yılmaz bekçisi olmuştur” sözleri aslında her şeyin özeti niteliğindedir. Birilerinin kirli oyunlar içinde olması bizleri yolumuzdan alıkoyamaz; çünkü bizler Türkiye sevdalıları, vatan bekçileriyiz. Hizmet etmekten şeref duyduğumuz ülkemiz için bin yıllardır nasıl mücadele ettiysek, üstüne koyarak bunu sürdüreceğiz.

“Türkiye artık daha güçlü”

Gittiği her noktada yoğun ilgiyle karşılanan ve ilçelerde vatandaşlarla bir bir görüşen MHP Genel Başkan Yardımcı Erzurum Milletvekili Prof.Dr. Kamil Aydın “karşısında dünün Türkiye’sini görmek isteyenler artık avuçlarını yalasınlar. O günler bitti. Türkiye masa başı oyunlarla dizayn edilecek bir ülke olmadığını dik duruşuyla daha net olarak gösteriyor. Ekonomik ve sosyo/kültürel gelişmişlik düzeyiyle batıya örnek olmaya başlayan ülkemizin hizmetçileri olmaktan gurur duyuyoruz. Bu gururu ülke olarak yaşıyoruz. Hiç dinlenmeden sürdürdüğümüz bu yürüyüşün geleceğimiz için önemli olduğunun da altını çizmemiz gerekiyor” sözlerine yer verdi.

“Bizler hizmet etmeye devam edeceğiz”

Ziyaretler kapsamında il ve ilçe yöneticileriyle birlikte vatandaşlarla bir araya gelen MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş Erzurum’un tarihi misyonunu sürdürdüğünü ve girişimlerle birlikte büyümeye devam ettiğini dile getirerek “ülkemizin gelişmişliğini kabullenemeyen art niyetlileri umursamadan hizmet etmeye ve eksiklikleri yerinde görüp çare üretmeye devam edeceğiz. Yalan üreterek kafa karıştırmaya çalışanların milletimiz nezdinde hiçbir kıymeti harbiyesi bulunmamaktadır. Çünkü siyasette hizmette ortadadır. Milletimiz kimin ne düşündüğünü ve kimin ne yaptığını çok iyi biliyor. Bu nedenle bizler ülkemizin ve şehrimizin gelişimi için ne yapabiliriz buna yoğunlaşmış durumdayız.

Yorulmadan ve yılmadan gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerimiz daha iyi Erzurum için, daha iyi Türkiye için sürecektir. Bizler şehrimize değer kattıkça ülkemize değer katmış olacağız. Bu düşüncelerle mahalle mahalle, köy köy, ev ev ziyaretlerde bulunmaya; milletimizin sıkıntılarını gidermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

İki günde üç ilçeye ziyaret

Sorunları yerinde gözlemlemek ve çözüm yolları oluşturmak için Oltu, Narman ve Aşkale ilçelerinde ziyaretler gerçekleştiren Milliyetçi Hareket Partisi yöneticileri, MHP Oltu, Narman ve Aşkale ilçe başkanlıklarında vatandaşlarla bir araya geldiler. İlçe Ülkü Ocaklarını, Narman Belediyesini, Oltu Kaymakamlığı ve Aşkale Belediyesini de ziyaret ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.