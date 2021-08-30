Taş ailesinin mutlu günü

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Çat Belediyesi Basın Müdürü Kürşat Taş'ın oğlu Alperen Taş erkeliğe ilk adımını attı.

Çat Belediyesi Basın Müdürü Gazeteci Kürşat Taş ve ailesi en heyecanlı günlerinden birini yaşadı. Kürşat Taş'ın oğlu Alperen'in sünnet düğününde renkli görüntüler yaşandı.

Sünnet düğününe Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, Erzurum Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Metin Barlak, Çat Belediyesi birim müdürleri gazeteciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Alperen Taş'ın kirveliğini ise Anadolu Basın Birliği Erzurum Şube Başkanı Musa Çakır yaptı. Oğlunun Sünnet düğününde büyük bir mutluluk yaşayan Kürşat Taş, bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan tüm katılımcılara teşekkür etti.

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