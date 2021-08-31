Erzurum Adliye binasında önünde hareketli dakikalar Adliye önünde benzinli ve bidonlu eylem Bıçakla kendine zarar veren şahıs kamyonetini yakmak istedi

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Erzurum Adliye binasında önünde hareketli dakikalar yaşanıyor.

Bugün sabah saatlerinde kamyonetiyle Erzurum adliyesi önene gelen İbrahim Ş. isimli şahıs, elindeki benzin dolu bidon ve bıçakla kamyonetin üzerine çıkarak bağırmaya başladı. Kendini ve aracı yakacağını söyleyen şahıs, kimseyi yanına yaklaştırmadı. Polis ve itfaiye ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik tedbiri alırken, şahsı ikna çabası sürüyor.

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