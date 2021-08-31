Elinde benzin bidonu ve bıçakla intihara kalkıştı; başsavcı ikna etti



Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)ERZURUM Adalet Sarayı önünde kamyonetinin üzerine çıkıp eline aldığı ekmek bıçağı ve bir bidon benzin ile intihar girişiminde bulunan İbrahim Ş.´yi (35) Cumhuriyet Başsavcı Hüseyin Tuncel ikna etti. Tuncel, İbrahim Ş. ile birlikte Adalet Sarayı´na girerek burada derdini dinledi.

Yakutiye ilçesinde bugün saat 10.00 sıralarında Adalet Sarayı önüne gelip kontak kapatan evli 4 çocuk babası İbrahim Ş., kamyonetinin üzerine çıktı. Eline aldığı bir bidon benzin ve ekmek bıçağı ile bağırmaya başlayan İbrahim Ş.´yi gören polis ekipleri yanına geldi. Bölgede önlem alan ekipler, İbrahim Ş.´den eylemine son vermesini istedi. Gördüğü bazı olayları yetkililere bildirdiğini ancak kimsenin ilgilenmediğini iddia eden İbrahim Ş., eyleme karar verdiğini söyledi. Tüm çabalara karşın ikna olmayan, elindeki bıçakla yüzünü kesen İbrahim Ş.´ye itfaiye tazyikli su ile müdahale edeceği sırada Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel olay yerine geldi. Tuncel, kendisini tanıtıp İbrahim Ş.´ye, bizzat yardımcı olacağını söyledi.

Başsavcının ikna ettiği İbrahim Ş. elindeki benzin ve bıçağı bırakın aracın üzerinden indi. Başsavcı Tuncel, İbrahim Ş. ile birlikte Adelet Sarayı´na girdi. Bölgede toplanan kalabalık da polis tarafından uzaklaştırıldı.

Adalet Sarayı önüne gelen İbrahim Ş.´nin yakınları ise olaya çok şaşırdıklarını belirterek, daha önce gördüğü bazı olayları haber verdiğini, ilgilenen olmayınca da böyle bir eyleme giriştiğini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

2021-08-31 12:04:36



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