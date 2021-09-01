Küçük Palandöken Tabyası harabeye döndü

Erzurum’da Sultan Abdülhamid döneminde Palandöken Dağı'nın zirvesine 3200 rakıma yapılan tarihi Küçük Palandöken Tabyası bakımsızlıktan dolayı harabeye döndü.

Osmanlı Padişahı Sultan Abdülhamid döneminde savaşlarda kullanılması ve Palandöken geçidini tutması için 135 yıl önce yaptırılan Küçük Palandöken Tabyası can çekişiyor. Bakımı neredeyse hiç yapılmayan tabyanın üç ayrı noktasında 3 metre derinliğinde çukurlar oluşurken duvarlarının büyük bir kısmı da zarar görmüş durumda. 3200 metre yükseklikteki tarihi tabya definecilerin de uğrak yeri haline geldi.

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