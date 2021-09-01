Çocukların açık bagajda yolculuğu kamerada

Kendi aracını kurşunlatıp koruma talep etti, gözaltına alındı

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Şifanur TAVUS/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da iki çocuğun otomobil bagajında yaptığı tehlikeli yolculuk, cep telefonuyla görüntülendi.

TortumUzundere karayolunda otomobilin, değnekle kapağı açık kalması sağlanan bagajında oturup seyahat eden 12 yaşlarındaki 2 kız çocuğunu gören diğer sürücüler, o anları cep telefonlarıyla kayda aldı. Yaklaşık 80 kilometre hızla seyreden otomobil, bir süre sonra köy yoluna döndü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepki çekti.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Şifanur TAVUS

2021-09-01 10:34:41



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