Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü Personeli Kızılay'a Kan Bağışında Bulundu

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Kan bağışı oranlarının azaldığı pandemi döneminde Erzurum Orman Bölge Müdürlüğünde kan bağışı organizasyonu düzenlendi.

Türk Kızılay Erzurum Kan Bağışı Merkezi tarafından Bölge Müdürlüğü Yaşar Öztaş Eğitim Merkezi önüne kurulan kan bağış alanında Bölge Müdürü Oktay Ayatay ve Bölge Müdürlüğü personeli kan bağışında bulundu.

Bölge Müdürü Oktay Ayatay ‘‘Ülkemizde kan bağışı bilincinin gelişmesi ve düşen kan bağış stoklarının yeniden yükselmesi büyük önem taşımaktadır. Bir kanın en az üç kişiye hayat verebildiğini biliyoruz. Bütün personelimizi kan bağışlamaya davet ediyorum” dedi.

Kan bağışı organizasyonuna personelin yoğun ilgi göstermesi ve gönüllü kan bağışçıları olmaları memnuniyetle karşılandı.

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