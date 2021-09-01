Anne oğul gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı

Erzincan'da dün sabah saatlerinde meydana trafik kazasında hayatını kaybeden anne ve oğlu bugün öğle namazını müteakip ebediyete uğurlandı.

Bursa'dan Aşkale'ye seyir halinde olan Süleyman Önal idaresindeki otomobil Erzincan, Kantarlar mevkiine geldiğinde sürücünün uyuması sonucunda şarampole yuvarlandı. Takla atan otomobilde bulunan Önal ailesinden anne Tuba (38) ve küçük oğlu Mehmet Emin Önal (9) hayatını kaybederken baba ve diğer oğlu kazayı hafif yaralarla atlatmış Erzincan Devlet Hastanesinde yapılan tedavileri sonrası taburcu olmuşlardı.

Kazada hayatını kaybeden Anne ve oğul Önal ailesi Aşkale Merkez Camisi'nde kılınan öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Cenaze namazına aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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