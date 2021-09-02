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Rus Milli Takımı kış olimpiyatlarına Palandöken'de hazırlandı

DHA

Rus Milli Takımı kış olimpiyatlarına Palandöken'de hazırlandı


Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)UZUN pist sürat pateni olarak bilinen 'Long track' sporunun dünyada en iyileri olan, aralarında rekortmen sporcuların bulunduğu Rus Milli Takımı, kış olimpiyatlarına Palandöken'de hazırlandı. Long Track Rus Milli Takımı Antrenörü Pawel Abratkiewicz, "Pandemide tanıştığımız Türkiye'ye hayran kaldık. Kamp yeri ve tesisler muhteşem. Bundan önce her yıl Fransa'ya gidiyorduk. Artık rotamız hep Türkiye olacak" dedi.
Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2 bin 200 rakımında konaklayan Rus Milli Takımı, kış olimpiyat kampında bisiklete binip kilometrelerce pedal çeviriyor, buzda ve jimnastik salonunda saatlerce çalışarak enerji depoluyor. Bisikletin dışında antrenman çalışmalarını basın mensupları ile paylaşmayan Rus Mili Takımı'ndaki tüm sporcular çok sayıda madalyaya sahip.
Sporculardan Natalya Voronina, 2018 yılında Güney Kore'de düzenlenen Kış Olimpiyatlarında kadınlar 5 bin metre sürat pateni yarışmasında üçüncü oldu. Voronina ayrıca 2020 yılında Amerika'da gerçekleştirilen Dünya Tek Mesafe Sürat Pateni Şampiyonası'nda, 10 kez dünya şampiyonu olan Martina Sablikova'yı yenerek altın madalya kazandı ve bayanlar 5 bin metrede 6,39,02 süreyle yeni bir dünya rekoruna imza attı.
7'si kadın 3'ü erkek toplam 10 sporcu ile kampın 20 gün sürdüğünü belirten Long Track Rus Milli Takımı Antrenörü Pawel Abratkiewicz şunları söyledi:
"Erzurum yüksek rakımda olduğu için sporculara çok faydası oldu. Takım olimpiyata hazırlanıyor. Önümüzdeki yıl da kış olimpiyatı var. Takımda Natalya Voronina dünya rekortmeni. Dünya ikincisi ve üçüncüleri var. Takımımız dünya çapında başarılı. Genellikle yaz aylarında yüksek rakımda çalışıyorlar. Her yıl Fransa'ya gidiyorduk. Bu yıl pandemi yılı olduğu için karantinaya girmek zorunda kalıyorduk. Antrenmanları nerede yapabiliriz diye araştırmaya başladık. Türkiye karantinasız girebildiğimiz tek ülke oldu. Ülkeye girmeden önce tüm sporcuları PCR testinden geçirdiler. Rapor hazırlandı ve hiçbir problem olmadı. Türkiye'ye ilk kez geldiğimiz için bizi nelerin beklediğini bilmiyorduk. Nasıl bir buz pistine sahip bilmiyorduk. Mükemmel bir organizasyon yapmışlar. Bizi çok güzel karşıladılar. Çok güzel pistlere sahipler ve çok güzel bisiklet antrenmanı yapabildik. Buzda uzun mesafeler çalışıldığı için 5 bin 7 bin metre gibi yaz aylarında özellikle mayıstan başlayarak güç depoluyoruz. Onu da bisikletle yapıyoruz. Günlük yolda 120-140 kilometre bisiklet sürüyorlar. Programına göre 160 kilometreye kadar çıkıyor. Buzcular için bisiklet çok önemli. Türkiye'ye 8 Ağustos'ta giriş yaptık. Toplam 20 gün kaldık. 10 kişi olarak çalıştık. 7 kadın, 3 erkek sporcu vardı. Erkekler genç olduğu için kadın sporcuları takip ettiler. Daha önce burayı bilmiyorduk tamamen ihtiyaç ve beklentilerimizi karşıladı. Yüzde yüz antrenmanımızı yapabildik. Tekrar gelmeyi ümit ediyoruz."DHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2021-09-02 11:18:52

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