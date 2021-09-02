Başkan Orhan’dan Aziziyeli miniklere sürpriz Aziziye’den çocuklara Erzurum’a özel boyama kitabı

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, okula uyum programı kapsamında okul sıralarına ilk kez oturan miniklere Aziziye Belediyesi’nin kültür yayınlarından olan “Şehrimi Boyuyorum” adlı boyama kitabını dağıttı.

Erzurum’un tarihi eserlerinin, tabii ve doğal güzelliklerinin yanı sıra kültürel ürünlerinin resmedildiği Erzurum’a özel boyama kitabını çocuklarla buluşturan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, hem miniklerle ve hem de öğretmenleriyle sohbet etti. Ertuğrul Gazi İlkokulu’ndaki etkinlikte birbirinden renkli görüntüler oluşurken, miniklerin Başkan Orhan’la girdiği diyaloglar görülmeye değerdi. Aziziye Belediye Başkanı Orhan, uzun bir aradan sonra yeniden başlayan yüz yüze eğitimin hayırlı ve uğurlu olması dileklerinde bulundu.

Erzurum’a özel boyama kitabı

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, okula uyum programı kapsamında okula dün başlayan okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik etkinlik hakkında bilgiler de verdi. Başkan Orhan, çocuk gelişiminde renklerin ve boyama etkinliklerinin bilişsel, görsel ve zihinsel açıdan faydalarının çok büyük olduğunu belirterek, “Biz de çocuklarımıza bu faydaları sunarken, kendi öz kültürümüzü, değerlerimizi aşılayalım ve de şehrimizi öğretelim istedik” dedi.

Bu amaçla Erzurum’a özel bir boyama kitabı hazırladıklarını ve yüz yüze eğitimin başlaması vesilesiyle de çocuklarla buluşturduklarını kaydeden Başkan Orhan, “Boyama kitabımız baştan sona Erzurum kokuyor. İçerisindeki çizimlerde Erzurum’un tarihi eserlerine, tabii ve doğal güzelliklerine, kültürel değerlerimize ve ürünlerimize varıncaya kadar neredeyse her şey var. Dolayısıyla çocuklarımız boyama kitaplarımızdaki görselleri boyayarak sadece eğlenmeyecek, aynı zamanda Erzurum’u tanıyacak, Erzurum’u öğrenecek, bizi ve bize ait olanı özümseyecek” diye konuştu.

“Salgın tedbirlerine riayet etmeliyiz”

Erzurum’a özel boyama kitaplarının ilçe merkezi ve bağlı mahallelerdeki okullarda öğrenim gören miniklerin tamamına ulaştırılacağı bilgisini veren Aziziye Belediye Başkanı Orhan, “Böylece yeni bir eğitimöğretim sezonuna sürprizle başlamış olacağız. Umuyoruz salgınla mücadele sürecini başarıyla sonuçlandırır ve eğitimde herhangi bir aksaklık yaşamak durumunda kalmayız. Tabi bunun için salgın tedbirlerine riayet etmemiz ve en önemlisi de, virüsün bulaş zincirini kırabilmemiz için aşılarımızı yaptırmamız gerekiyor. Bu vesileyle yeni eğitimöğretim yılının tüm eğitim camiasına, öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olmasını temenni ediyor, başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

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