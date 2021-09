Taşkesenligil, spor il temsilcileriyle bir araya geldi

Erzurum’da Spor İl Temsilcileriyle sporu masaya yatıran Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, “Pandemi sonrası GSB Yaz Spor okullarını açarak yaz boyunca çocuklarımıza ücretsiz spor kursları verdik. Bundan sonra da bol bol spor faaliyetleri yapmanızı istiyoruz. Tesislerimiz sporcuları bekliyor. Her tesis bir çocuğu bataklıktan kurtarmaktır” dedi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Spor İl Temsilcileriyle sporu masaya yatırdı.

Pandemi sonrasında birçok projenin yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın geleneksel olarak her yıl başlattığı ücretsiz GSB Yaz Spor Okullarını 29 Haziran’da başlatarak yüzlerce çocuk ile gence spor yaptırdıklarını ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, bundan sonda spor il temsilcilerinden daha bol spor faaliyetleri yapmalarını istedi.

Tesislerin sporcularla ve sporseverlerle güzel olduğunun altını çizen Taşkesenligil, “Her spor tesisi bir çocuğun bataklıktan kurtulması demektir. Her spor tesisi bir hastanenin yok olması demektir. Çünkü spor sağlıktır. Spor yapan insan hasta olmaz. Sağlıklı ve zinde olur. Hastaneye gitmesine de gerek kalmaz” dedi.

Erzurum’da spor il temsilcilerine büyük görev ve sorumluluklar düştüğünün altını çizen Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, “Sizler spor konusunda bizim en büyük paydaşımızsınız. Sporda çok önemli bir yere sahipsiniz. Sizler il temsilcileri olarak ildeki bizim elimiz kolumuzsunuz. Sizlerden daha çok spor faaliyeti yapmanızı istiyoruz. Pandeminin ardından spor faaliyetlerimizi artırmanızı ve bol bol organizasyon yapmanızı istiyoruz” diye konuştu.

Pandeminin ardından Spor İl Temsilcileriyle sık sık toplantılar yapmayı planladıklarını ifade eden Taşkesenligil, “Gençliğe hizmet etmek hepimizin görevi. Özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan ve madde bağımlılığından kurtarmak hepimizin asli görevi. Onların sporun içine çekerek, spor salonlarına ve sahalarımıza gelmelerini sağlayarak bu olumsuz tablonun önüne geçebiliriz. Çocuklar ve Gençlik bizim geleceğimiz. Onları emden gitmesine ve mahvolmasına karşı duyarsız olamayız. Gençliği kurtarmak ve sağlıklı nesiller yetiştirmek için her zamankinden daha çok çalışacağız” şeklinde konuştu.

