Pasinler'de, patates toptancı halinde depolar yandı

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ERZURUM, (DHA)ERZURUM'un Pasinler ilçesindeki patates toptancı halinde çıkan yangında, aynı zamanda depo olan 11 iş yeri kullanılmaz hale geldi.

Pasinler ilçesindeki patates toptancı halinde saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Alevlere ilk müdahaleyi esnaf ve vatandaşlar yaptı. Alevler kısa sürede iş yerlerini sararken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, aynı zamanda depo olan 11 iş yeri kullanılmaz hale geldi.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2021-09-02 16:41:26



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