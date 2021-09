Selde kaybolan işçiyi arama çalışmaları 28'inci gününde devam ediyor Tüneldeki arama çalışmalarında son 30 metreye girildi

Erzurum’un İspir ilçesinde 28 gün önce şiddetli yağmur sonrası Çamlıkaya Mahallesi'nde bulunan HES tünelini sel vurması sonucu tünelde çalışan 39 yaşındaki Mustafa Aksöyek selde kayboldu. Aksöyek’i arama çalışmaları 28’inci gününde devam ediyor.

İspir ilçesine bağlı Çamlıkaya köyünde 5 Ağustos Perşembe akşamı etkisini artıran sağanak yağış sele neden oldu. Dere kenarında HES tünelinin inşaatında çalışan Mustafa Aksöyek, aniden gelen sele kapılarak tünelde kayboldu. Erzurum merkezden çok sayıda ekip selin vurduğu bölgeye sevk edildi. 400 metre uzunluğundaki HES tünelinde 370 metre ilerleme sağlanırken son 30 metrede kayıp işçiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Jandarma JAK ekipleri, AFAD Sualtı ekipleri, Büyükşehir Belediyesi ve İspir Belediyesine bağlı tüm ekipler selde kaybolan 39 yaşındaki Mustafa Aksöyek’i bulmak için seferber oldu. 400 metre uzunluğundaki tünelde çamur içinde çalışmalarına devam eden ekipler, kayıp işçiyi arıyor.



"Mustafa'yı her an bulabiliriz"

HES tünelinde işçi olarak çalışan Özkan Yıldız, “Arama çalışmalarında 28’inci gün. Tünelde son 30 metre kaldı. Her an bulanabilir. Sona doğru hafriyat azaldı ama borular var. Kaybolan arkadaşımızın yüzde 90 orada olduğunu tahmin ediyoruz. Son anda kurtulan arkadaşımız orada olduğunu söyledi. O nedenle o tarafa aramalarımız yoğunlaştı. Devletimizden Allah razı olsun. İlk günden itibaren gece gündüz yanımızda” diye konuştu.

