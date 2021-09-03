Asker kardeşten ablaya düğün sürprizi: Gönderdiği mesaj okunurken salona girdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Asker kardeşten ablaya düğün sürprizi: Gönderdiği mesaj okunurken salona girdi

DHA

Asker kardeşten ablaya düğün sürprizi: Gönderdiği mesaj okunurken salona girdi


Oktay POLAT/ ERZURUM, (DHA) ERZURUM'da Mikail Şuva ile dünyaevine giren Ayşenur Balcı'ya asker kardeşi Halil İbrahim Balcı sürpriz yaptı. Düğün için genç çifti kutlayan mesajı okunurken Türk bayrağına sarılı halde salona giren Halil İbrahim Balcı'yı gören ablası Ayşenur Balcı, büyük sevinç yaşadı. Kardeşine sarılıp gözyaşı döken Balcı, "Ben sadece mektup yolladığını, mesaj yolladığını zannettim ama böyle güzel bir hediye olacağını hiç zannetmiyordum. Hediye değil, bildiğiniz altın" dedi.
Geçen yıl nişanlanan Ayşenur Balcı ile Mikail Şuva için Yakutiye ilçesindeki bir salonda düğün töreni düzenlendi.  Düğünde yakınlarıyla mutluluğunu paylaşan gelin Ayşenur Balcı'ya Çerkezköy'de vatani görevini yapan kardeşi Halil İbrahim Balcı kutlama mesajı gönderdi. Müzisyen tarafından genç çiftin mutluluğunu kutlayan ve yanlarında olamadığı için üzüntüsünü ifade eden mesajı okunurken, Halil İbrahim Balcı, boynuna bağladığı Türk bayrağıyla içeriye girdi. Oğlunu bir anda karşısında gören anne Güleser Balcı, gözyaşlarına hakim olamadı. Murat Başaran'ın 'Gülümse Anne' şarkısı eşliğinde salonda ilerleyen kardeşini gören gelin Ayşenur Balcı büyük sevinç yaşadı. Kardeşine sarılarak hasret gideren Ayşenur Balcı, uzun süre gözyaşı döktü. Çok mutlu olduğunu ifade eden Balcı, "Çok mutluyum hiç böyle bir şey beklemiyordum. Ben sadece mektup yolladığını, mesaj yolladığını zannettim ama böyle güzel bir hediye olacağını hiç zannetmiyordum. Hediye değil, bildiğiniz altın" diyerek duygularını dile getirdi.
ASKERE GİTMEDEN PLANLAMIŞ
Askere gitmeden önce plan yaptığını söyleyen Halil İbrahim Balcı, "Çerkezköy'de askerlik yapıyorum. Askere gitmeden önce zaten böyle bir planımız vardı. Bu planı da gerçekleştirdik çok mutluyuz. Bu şekilde bir organizasyonda olmak, ablamın düğününe hediye olarak gelmek ayrı bir mutluluk oldu. İnşallah onlar da ömür boyu mutlu olur şu anki gibi" diye konuştu. 
Şimdiye kadar aldıkları en güzel hediyenin Halil İbrahim Balcı'nın düğünlerine katılmak olduğunu söyleyen Mikail Şuva, "Kayınbiraderim her zaman yanımızda olsun. Başımızın üstünde yeri var. Bizi mutlu etti, inşallah o da her zaman mutlu olur" dedi. 
Duygusal anların yaşandığı kavuşma anından sonra genç çift kendilerine sürpriz yapan Halil İbrahim Balcı ile gecenin ilerleyen saatine kadar müzik eşliğinde oynadı, halay çekti.
DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Oktay POLAT
2021-09-03 11:50:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Milletvekili Aydemir’den Karaçoban istişaresi Aydemir yangınzedelerin üzüntüsünü paylaştı Milletvekili Aydemir muhtarların nabzını tuttu Milletvekili Aydemir gençlere seslendi
YEREL HABERLER Milletvekili Aydemir’den Karaçoban istişaresi Aydemir ...
Zabıtalara aksiyon dolu sürpriz Kavga ihbarına koşan zabıtalar başkanın sürpriziyle karşılaştı
YEREL HABERLER Zabıtalara aksiyon dolu sürpriz Kavga ihbarına koşan ...
Selde kaybolan işçiyi arama çalışmaları 28'inci gününde devam ediyor Tüneldeki arama çalışmalarında son 30 metreye girildi
YEREL HABERLER Selde kaybolan işçiyi arama çalışmaları 28'inci ...
KUDAKA’dan imalat sektörüne büyük destek
YEREL HABERLER KUDAKA’dan imalat sektörüne büyük destek
Pasinler’de korkutan yangın: 12 dükkan kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Pasinler’de korkutan yangın: 12 dükkan kullanılamaz ...
Pasinler'de, patates toptancı halinde depolar yandı
YEREL HABERLER Pasinler'de, patates toptancı halinde depolar yandı
Gülen'in yeğenine 'cinsel istismar' davasında tahliye
YEREL HABERLER Gülen'in yeğenine 'cinsel istismar' davasında tahliye
Erzurum-Fransa hattı arasında altyapı işbirliği
YEREL HABERLER Erzurum-Fransa hattı arasında altyapı işbirliği
Russian National Team prepared for the Winter Olympics in Turkey
YEREL HABERLER Russian National Team prepared for the Winter ...
KUDAKA ile yerel lezzetler pazarı büyüyor
YEREL HABERLER KUDAKA ile yerel lezzetler pazarı büyüyor
Nuh'un Gemisi'ni arayan İtalyan araştırmacıya, Ağrı Dağı manzaralı mezarlık
YEREL HABERLER Nuh'un Gemisi'ni arayan İtalyan araştırmacıya, Ağrı ...
Taşkesenligil, spor il temsilcileriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Taşkesenligil, spor il temsilcileriyle bir araya ...
Yaşlı adam minibüsün çarptığı eşini bir an olsun yalnız bırakmadı Elini tutup bilincini açık tutmaya çalıştı
YEREL HABERLER Yaşlı adam minibüsün çarptığı eşini bir an olsun ...
Koronavirüse yakalanan kadını, pencereden evine girerek çıkardılar
YEREL HABERLER Koronavirüse yakalanan kadını, pencereden evine ...
Minibüsün çarptığı eşinin elini tutarak dakikalarca 'Pervin' diye seslendi
YEREL HABERLER Minibüsün çarptığı eşinin elini tutarak dakikalarca ...
Başkan Orhan’dan Aziziyeli miniklere sürpriz Aziziye’den çocuklara Erzurum’a özel boyama kitabı
YEREL HABERLER Başkan Orhan’dan Aziziyeli miniklere ...
Rus Milli Takımı kış olimpiyatlarına Palandöken'de hazırlandı
YEREL HABERLER Rus Milli Takımı kış olimpiyatlarına Palandöken'de ...
Yakutiye’nin okulları yeni eğitim ve öğretim yılına hazırlanıyor
YEREL HABERLER Yakutiye’nin okulları yeni eğitim ve öğretim yılına ...
Erzurum Şehir Hastanesi 1.5 yılda 1 milyon 250 bin hastaya hizmet verdi Aylık 75 bin hasta başvurusu alıp, kentin kovid yükünün yüzde 95’ini karşılıyor Doğunun gözdesi, bölgedeki hasta yükünün yüzde 50’sini karşılıyor Günlük 75 ile 100 arası hasta ameliyat ediliyor Türkiye’de ilk defa 4 bin 500 metrekare olan hilal formatındaki çatısıyla kendi enerjisini üretiyor Anne oteli ile annelerin doğum süresince takipleri yapılıyor
YEREL HABERLER Erzurum Şehir Hastanesi 1.5 yılda 1 milyon 250 bin ...
Milletvekili Aydemir ekonomi çevrelerinin nabzını tuttu Aydemir, İl teşvikli yatırım ve ihracatını değerlendirdi Aydemir ve AK Heyet’ten STK buluşmaları
YEREL HABERLER Milletvekili Aydemir ekonomi çevrelerinin nabzını ...
Doğal kaynakların ekonomiye kazandırılmasına Kudaka desteği
YEREL HABERLER Doğal kaynakların ekonomiye kazandırılmasına Kudaka ...
Erzurum Kent Konseyi Başkanı Tanfer’den İHA Bölge Müdürü Ayhan Türkez’e nezaket ziyareti
YEREL HABERLER Erzurum Kent Konseyi Başkanı Tanfer’den İHA Bölge ...
Anne oğul gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Anne oğul gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı
Aziziye’de “Yüz Yüze Eğitim” hazırlığı
YEREL HABERLER Aziziye’de “Yüz Yüze Eğitim” hazırlığı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.