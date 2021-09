Anadolu Medyası yeniden tanımlanıyor

Son yıllarda teknolojik gelişmeler ile birlikte önemi gün geçtikçe artan internet medyası sivil toplum kuruluşları arasında da yerini almaya başladı. Geçtiğimiz ay ilk genel kurulunu yaparak faaliyete başlayan Erzurum Yeni Medya Derneği, düzenlediği tanıtım toplantısı ile görücüye çıktı. Gazeteci Gamze İspirli başkanlığında kurulan kısa adı ERMED olan Erzurum Yeni Medya Derneği’nin lansman toplantısı dün akşam Müceldili Konağı’nda yapıldı. Kamu kurum temsilcileri ve şehrin önde gelen sivil toplum kuruluşu yöneticilerinin yoğun katılımı ile yapılan toplantıya Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Emre Koç’ta katıldı. Toplantıda diğer sivil toplum kuruluşu başkanları da birer konuşma yaparak dernekleşmenin ve medyanın önemine vurgu yaptılar.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve dernek tanıtım videosunun yayınlanmasının ardından konuşma yapan Erzurum Yeni Medya Derneği Başkanı Gamze İspirli, derneğin kurulmasına karar vermeye en büyük etkinin geleneksel medyanın etkisini kaybederek internet medyasının ağırlık kazanması olduğunu dile getirdi. Günümüzde birçok insanın sürekli sosyal medyada ve mobil cihazlardaki medya uygulamalarında vakit geçirdiğini hatırlatan İspirli, “Gazeteler artık internetten okunuyor. Yani artık fiziksel medya araçları yerine dijital araçlar ve uygulamalar tercih ediliyor. Mesai mevhumu gözetmeden çalışan, pratik şekilde içerik üreten internet medyası editörleri, muhabirleri, yasal boşluk nedeniyle özlük haklarından mahrum kalmakta, emeklerinin karşılığını alamamaktadır. İnternet medyasıyla ilgili yasanın bir an önce çıkmasını bekliyoruz. Erzurum’da yaklaşık 160 internet gazetesi bulunmakta ve söz konusu gazetelerin büyük çoğunluğu gazeteci olmayanlar tarafından yönetilmektedir. Bu durum meslekte haksız rekabet oluşturmaktadır. İnternet gazetesi açma konusunda gazeteci olma şartı aranmalıdır” diye konuştu.

“Yazılı basın internet medyasına yenik düştü”

Konuşmasında 1990’lı yılların sonlarına doğru Türkiye’de yaygınlaşmaya başlayan internet medyasının sürekli büyüdüğüne dikkat çeken ERMED Başkanı İspirli, “2000’li yıllardan itibaren gazetecilik baş döndüren bir hızla dijitalleşti. Akıllı telefonlardan, tabletlerden, bilgisayarlardan tek tuşla her türlü habere ücretsiz erişim imkânına kavuşuldu. Yazılı ve görsel medya, internet yayıncılığına zamanla ayak uydurdu. Gazete ve TV’ler, kendi resmi web sitelerinden bağımsız internet haber partallarıyla rekabete tutuştu. Değişim konusunda en katı kurallara sahip basılı gazeteler bile üretilen haberleri, yazıları online ortamda sunmak zorunda kaldı. Amacımız gazetecilik mesleğinin yenidünyaya entegrasyonunu sağlayarak, gençlerin mesleğe olan ilgisini artırmaktır. Gazeteciler ve medya mensupları her türlü saygıyı ve takdiri fazlasıyla hak etmektedir. Derneğimize üye olan gazeteciler toplam 15 internet gazetesiyle hedef kitleye ulaşmaktadır. Üyelerimizin büyük çoğunluğu geleneksel medyadan gelen deneyimli gazeteci ve medya çalışanlarımdan oluşmaktadır. Bundan sonrada toplumun sorunlarını en etkili şekilde yayımlamaya ve çözüm üretmeye devam edeceğiz. Dernekçilik sinerji işidir başarılı ekibimizle Erzurum için kurumlar arası koordinasyona önem vererek önemli çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum” dedi.

Dernek Başkanı İspirli’nin ardından, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Emre Koç, Erzurum Kalkınma Vakfı Başkanı Erdal Güzel, Gönülle Anneler Dernek Başkanı Filiz Pasin ve Kadın Girişimcileri Dernek Başkanı Zekiye Çomaklı’da birer konuşma yaptılar. Konuşmaların ardından katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi. Erzurum Yeni Medya Derneği (ERMED) yönetiminde Başkan Gamze İspirli, Gülcan Nazlı, Mahir İnanç, Muhammet Hanifi Aksakal, Fatih Akgül yer alırken Abdulbaki Temel, Cemil Sarıtaş ve Enver Güler ise Denetim kurulunu oluşturdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.