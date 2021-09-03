Erzurum Konaklı Kayak Merkezi Ağaçlandırılıyor

Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, Bölge Müdür Yardımcısı Sultan Demir ve Erzurum Orman İşletme Müdürü Abdullah Şahin Kaya ile birlikte Konaklı Kayak Merkezi Ağaçlandırma Projesi çalışmalarını yerinde inceledi.

Çalışmaları yerinde görmek için sahaya giden Bölge Müdürümüz Oktay Ayatay, fidan dikimi yapılacak arazi hazırlığı ve toprak işlemesi çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında İşletme Müdürü Abdullah Şahin Kaya’dan bilgi aldı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesiyle yapılan protokol kapsamında yürütülen bu çalışmalar ile 90,68 hektar olan sahanın 86,26 hektarlık kısmında toprak işlemesi yapılması hedeflenmektedir. Uygun yerlerde yapılacak toprak işleme neticesinde sahaya Sarıçam ve Huş olmak üzere yaklaşık 53 bin adet fidan dikimi gerçekleştirilecektir. Çalışılan bu sahada şu ana kadar yaklaşık 25 km teras şeklinde toprak işlemesi yapılmış ve toprak işleme çalışmaları devam etmektedir.

Bölge Müdürümüz Oktay Ayatay, fidan dikilecek alan Konaklı Kayak Merkezi olması nedeni ile buraya kayak yapmaya gelen kişiler için güzel bir görsellik sağlayacak olması ve bölgenin de yeşillenmesi açısından önemli olduğunu ifade ederek çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür etti.

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